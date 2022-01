«La party» donde la que se soltaron la melena

RTVE organizó el sábado por la noche una fiesta tras la gala final a la que estaban invitados periodistas, trabajadores del ente público y los cantantes del Benidorm Fest. Rodeados de un séquito de bailarines y mánagers, Sara Deop, Chanel, Marta Sango, Pastora Soler y la presentadora Inés Hernand se soltaron la melena para bailar canciones del certamen. Sara Deop hizo una demostración de baile cuando sonó su propia canción y Chanel se atrevió a subir al escenario de la discoteca del paseo de Levante. Los finalistas tenían ganas de ‘jarana’ después de una semana extremando la prudencia para evitar contagios. Después, se trasladaron a una «after party» al hotel Don Pancho, donde el pobre Gonzalo Hermida lleva viendo series en bucle desde el martes.

Desilusión con las 'Tanxu' y el fenómeno María Izaguirre

Hay quienes les gustan los baños de masas y hay quienes no. Tanxugueiras son de las que no. Una compañera periodista, gallega de pura zepa, pidió una instantánea a las cantantes. Dijeron directamente que no, dejándonos a todos helados. A diferencia de ellas, la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, se mostró encantadora con todos los periodistas y no es para menos, ya que cada vez que entraba en una habitación o bajaba de un taxi ahí están los ‘eurofans’ para darle un caluroso aplauso. ¿El motivo? Llevar medias de colores o lucir lentejuelas a las 11 de la mañana. Francamente, no lo sé. La más salá fue Inés Hernand.