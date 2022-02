Mafalda: «Va a costar que bandas que no tenían muchos bolos sobrevivan»

Mafalda habla de lo que otros no hablan. Sus letras reivindicativas y sociales han logrado mantenerles en la escena más de una década. Ahora, pandemia de por medio, el cantante Marcos de la Torre se muestra pesimista con el panorama musical.

Si en algo están de acuerdo todos los expertos es que ustedes hacen música comprometida. ¿En qué se inspiran para componer?

Siempre hemos intentado hablar de cosas que nos atraviesan y cosas de las que no se está hablando. A día de hoy sí que hemos dejado un poquito esa deriva tan panfletaria y hemos intentado hablar de cosas como la salud mental, los cuidados, el amor romántico… Pero siempre hemos intentado que nuestra música esté ligada a un mensaje porque así concebimos Mafalda. Concebimos este proyecto como algo que daba espacio a hablar de otras cosas.

Llevan más de diez años sobre los escenarios y no pasan de moda. ¿Cuál es la clave?

Sí que estamos pasando de moda (risas). Lo que quiero decir es que los gustos musicales y el panorama cambia mucho y radicalmente, y en estos últimos diez años sí que hemos visto un cambio muy agresivo. Pero si seguimos aquí haciendo discos y gustando a la gente es porque hemos sabido adaptar el mensaje. Y ya no es adaptarnos, sino que nosotres hemos crecido hacia otras direcciones hacia donde también han crecido otras personas. Ha sido eso, adaptarnos a esta new age de Tremenda Jauría, de Tribade y un montón de bandas que están hablando de cosas diferentes y nuevas.

Hace unos meses sacaron su último disco, «Les Infelices». ¿Qué cuentan en él?

Es un disco compuesto en pandemia. Intentamos no ser muy depresives pero era un momento complicado, entonces es un disco que habla sobre cuidarse a sí mismo, la amistad y la importancia de los lazos, y también un poco de nuestra generación, que no somos una generación perdida pero somos una generación que está viviendo lo que está viviendo, e intentamos buscar ese humor negro dentro de esa desgracia. Hablamos de estas generaciones entre los 20 y los 30, de la que formamos parte y forman parte de nuestras amistades.

Como comenta, el disco nació en época de pandemia. ¿Cómo fue el proceso?

La composición fue un proceso muy solitario porque estábamos en casa, y ahí compusimos la mayoría de canciones. Por fin tuvimos tiempo, que era algo de lo que nos quejábamos antes, que no teníamos ni un mes tranquilo, y ahora ojalá las cosas siguieran como antes. Lo más bonito fue el proyecto de después, que alquilamos una masía durante dos meses, y estuvimos grabando allí el disco. Fue muy bonito. Al fin y al cabo estábamos en pandemia, teníamos que tener cuidado y fue algo bastante caótico. Pero funcionó, y aquí está el disco.

Imagino que cada uno aportaría sus propios temas o ideas. ¿Es sencillo ponerse de acuerdo siendo tantos componentes?

No es fácil para nada. Al principio, como todavía no teníamos un público o unas personas que esperaban nada de ti, sacábamos canciones sin importarnos nada. Pero a partir del tercer disco las cosas cambian y ya tienes que pensar un poco qué quiere la gente que consume tu música y te ha apoyado todo este tiempo, y es cada vez más complicado llegar a consensos sobre qué canciones entran en un disco. Pero bueno, lo sacamos porque al final amamos la música y teníamos un montón de ideas en el tintero.

Han apostado por un cambio de imagen para este trabajo, con una estética más noventera.

Somos de los 90, amamos los 90 y nos parece que la cultura pop de los 90 es brutal. También vimos que hay una corriente muy fuerte que está rememorando los 90 en el cine, las series, la literatura… Entonces vimos una buena ocasión para trabajar alrededor de eso en los videoclips. Porque al final el disco habla de esas generaciones, las de los noventa. Los que pasaron la crisis de 2008 y después la pandemia y todo lo que está pasando.

«2020» es la canción que cierra el disco, y probablemente es la letra más real que he visto sobre los meses de cuarentena.

Yo no creo que sea para nada la letra más inteligente, o en la que he intentado que la rima sea súper original, he intentado que sea simplemente algo que nos atraviese a todes, y traté de que la letra hablara sin pelos en la lengua de lo que iba pasando. Se me ocurrió hacerla por meses, desde ese «esto va a durar 15 días». Y la canción está inacabada, porque luego ha habido un año más de sorpresa. Nos apetecía hablar sobre la pandemia y, algún día cuando escuchemos este disco, decir «wow, esto es lo que pasó».

Ahora, con algo de perspectiva, ¿cómo fue ese 2020 y el 2021 para Mafalda?

Yo creo que han sido malos para todas las bandas, da igual su proyección. Es durísimo ver como un montón de bandas se están separando. A mí me da igual lo bien o lo mal que le vaya a Mafalda mientras el panorama sea rico y esté lleno de personas ilusionadas que quieren dar conciertos y festivales autogestionados, que quieren aportar esa cultura haciendo canciones. Y creo que eso ha cambiado radicalmente. No es que les vaya mal a las bandas que están viviendo de ello, es la sensación de que va a costar mucho que bandas nuevas nazcan ahora mismo con lo mal que está el panorama, y bandas que no tenían muchos bolos sobrevivan directamente, tengan ganas de seguir. En 2019 las cosas estaban mal, pero aún podías sacar un disco y hacerte una girilla decente. Siento ser tan pesimista, pero me gusta hablar crudo y creo que las cosas están mal.

¿No tiene esperanza de que en 2022 mejore?

Creo que mantenerse en una ilusión perpetua puede hacer más daño que ser realista. Creo que será mejor que el anterior, pero aún complicado. Y soy muy firme en esto: estoy seguro de que renaceremos de nuestras cenizas, no solo Mafalda, sino todo el panorama. Si algo caracteriza a las bandas de este país es hacer muy buenos discos con muy pocos recursos, solo por amor a esto. Quiero dar un grito de ánimo a todas las bandas que están luchando por vivir de esto y seguir sacando su arte.

Han vuelto a salir de gira. ¿Cómo ha sido volver a los escenarios?

Fue precioso. No han sido muchas fechas porque hemos tenido que cancelar gran parte de la gira, pero las que hicimos fueron peciosas. La gente que venía decía que era el primer concierto al que iban, y para nosotres también eran los primeros conciertos que hacíamos en dos años, así que imagínate la explosión de energía. Ojalá este año vivamos cosas así de bonitas.

Tocan en València el próximo 5 de febrero. ¿Con ganas de volver a tocar en casa?

Tenemos muchísimas ganas. La última vez que estuvimos en la Moon fue en la celebración de los 10 años de la banda y fueron dos sold outs increíbles. La verdad es que con esta situación no esperamos lo mismo, pero tenemos muchísima ilusión de seguir tocando en directo. Ya habrá ocasión de tocar con todas las restricciones fuera. Por ahora es lo que hay, por lo menos no hay sillas. Porque podrían haber sillas, y entonces ya sería horrible (risas).