Dia 2 del 2 del 22. Mire el rellotge mentre em corde la sabata esquerra. Són les 9 i 19. Vaig al saló on deixe cada nit el telèfon mòbil per dormir lluny d’ell, de les llumenetes, les vibracions, les ones. Prem el botó amb el dit polze. S’il·lumina la pantalla. Missatges. Manolo Gil. L’òbric. El diari Levante-EMV publica la foto de Fina amb ulleres de sol que li va fer Marisa Bolta. Sota la foto: Fallece la poeta Fina Cardona. Em quede astorat, atarantat, espaordit, bloquejat, cruixit. No puc moure’m. No sé moure’m. Em ve una torba. Agafe cadira. Mire la pantalla com un fava, l’amiga, amb un lleu somrís a penes insinuat, em mira darrere dels vidres negres. Un dolor fondo se m’apodera. A poc a poc, em va sortint el plor. Un plor diria que de xiquet. Ja no jugarem a les paraules, a les imatges, les fotos i les cançons. S’ha acabat. Les amigues i amics estem enfonsats. Intercanviem missatges. És massa prompte per parlar. Tenim el nus a la gola i el plor a vesar.

Fina ha faltat. Tinc, tenim molta Fina. Era molta, la Finnona. I és un gran pesar adonar-se que ja no em dirà res més, que ja no se’n fotrà de la música i els tocadors, que ja no em dirà no faces mala sang, ignora’ls, oblida’ls, no hi penses, no s’ho mereixen. No cal donar-los ni un bri de notorietat, no contestes. Deixa-ho córrer. I m’adone que ja no llegirem més magnífics articles nous de “València, quina paciència”. Quina delícia, cada diumenge, quan ella abocava la seua peça! Cent quaranta-dues peces nodrides amb intel·ligència, finíssima ironia, una adjectivació sorprenent i brillant i uns titulars d’antologia. Tot el que en la seua poesia publicada era minimalisme, brevetat, contenció, s’abocava en la seua prosa com un doll directe a les meninges i al plaer del bon gust del llenguatge.

La Cardona-Bosch era prou reservada, molt xarradora, ocurrent, divertida, amb un punt sorneguer, sempre amb l’anècdota, el record d’un dia, d’un temps que anàvem fent, dels noms propis que habitaven les nostres vides. Tot i això, d’ella, en parlava poc. El justet i en confiança. Sense roba estesa. He dit en la seua poesia publicada perquè mai no ha deixat d’escriure’n. Resta callada als quaderns preciosos que li agradava tenir i als bolígrafs triats amb cura amb que escrivia i dibuixava les ones de la mar de la seua signatura. De vegades, fa molts anys, quan encara vivia amb el seu estimat Carles Barranco, Fina treia el quadern i ens llegia, mentre menjàvem xocolata Valor i fumàvem de tot de manera implacable. Recorde boirosament la bellesa amb què va retratar una vesprada de ventades i passejos per les dunes del Saler. Em transporta a les pintures de Jack Vettriano amb gent a la platja, tot i que nosaltres –Carles, Ignasi i jo- no anàvem amb jaqueta americana, pantalons de tela i corbata, sinó amb la xupa de cuir que havia esdevingut part de la nostra imatge. Eren els temps d’escoltar The Cars, la Velvet Underground, els amics Remigi Palmero i Julio Bustamante, Pau Riba, Pep Laguarda, temps de llegir Maria-Mercè Marçal, Mercé Rodoreda i els amics poetes de Carn Fresca. Potser, als calaixos de Fina on dormen els seus quaderns ens esperen sorpreses.

Com una nena de l’eixample de València, destinada a ser una pija amb un nóvio ric i tota la tonteria d’aquesta espècie, esdevingué tan prompte, precoçment, una valencianista de pedra picada, fusteriana, vigorosament moderna, alegre, riallera, radicalment anticoenta, poeta inspirada, lliure, desafiant, valenta, elegant, bonica per dins i per fora –la seua melena pel-roja autèntica causava impressió allà per on onejava-, dic, com una nena així esdevingué Fina Cardona és un entrellat per a treure a poc a poc, tot i que l’exemple dels pares i l’ambient familiar foren una primera pedra, tan escassa entre les capes mitjanes de la ciutat de València. Llig que el conseller Vicent Soler ha escrit a la xarxa que “va omplir tots els afanys de modernitat que teníem”. La periodista Amparo Panadero ho diu així de clar: “era la nostra reina roja”.

I sí, Fina era tot això, i alhora fugia de les etiquetes i les pompes. Va fer dos llibres de poemes i va callar. L’única dona poeta d’aquella època. Fou prologada per Vicent Andrés Estellés i Maria del Mar Bonet. I va callar. I no va callar, perquè va escriure als mitjans quasi sense parar, perquè va fer televisió a RTVE, ràdio a Ràdio 9, va escriure al Qué y Donde i els darrers anys al Valencia Plaza. Fou una observadora perspicaç i crítica de les nostres misèries culturals i una excel·lent divulgadora de les novetats europees i americanes, especialment les britàniques a les quals tenia una tirada. Semblava una londinenca en la València dels anys setanta i vuitanta.

Si m’agafes

l’anima el desig

potser moriria

en sentir-se

petit.

No fa molt, ella em recordava agraïda que havia posat aquesta cita d’un poema seu encapçalant el meu primer llibre l’any 1985. Jo li’n recordava un altre amb el qual jugava amb la meua filla petita.

Tinc tots els petons

de totes les nits

tancats a la bossa, a l’armari.

Qualsevol dia, faré petar

la bossa. I els petons

sortiran entremig de pessigolles de roba.

Mira, et canvio: l’armari, la bossa,

les pessigolles i tot...

per un petó petit.

I ara només em queda ràbia i tristesa. El poeta i amic Salvador Jàfer amb qui intercanviava missatges també cada dia, ha escrit:

Fina se n’ha anat en un dia

lluminós amb un cel nítid i

transparent, sense ni un núvol.

Adéu, amiga. Llàstima que no puga creure que et trobaràs amb Carles que se’t va avançar vint anys. Seria un consol. T’enyoraré sempre.