Víctor Manuel celebrará sus 75 años con una nueva gira. El asturiano ha anunciado que en este 2022 regresa a los escenarios con una serie de conciertos "especiales". En la Comunitat Valenciana, el lugar escogido es Xàtiva donde ofrecerá un concierto acústico.

El concierto más multitudinario será el que realice en el WiZink Center de Madrid, donde pretende revivir su mítico concierto sinfónico de 1999 y su grabación con el título de "Vivir para cantarlo". El artista asturiano estará arropado por la OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias), y por el coro de la Fundación Princesa de Asturias, que ya intervinieron en aquel concierto histórico dirigidos todos, como ahora, por Joan Albert Amargós. El de Mieres asegura estar "como un niño con zapatos nuevos con este Víctor Manuel Sinfónico". El concierto está previsto para el 21 de diciembre.

En palabras del propio Víctor Manuel, el desencadenante de este nuevo encuentro fue: “El pasado verano, después de un concierto, mi ingeniero de sonido, José Luis Crespo, me comentó que había escuchado de nuevo la grabación de “Vivir para cantarlo”, proyecto en el que él mismo había participado en 1999 en el Palacio de Los Deportes en Gijón. Me habló del concierto y de la calidad de la grabación a pesar de los pocos ensayos y los precarios medios de los que se disponían entonces. Cuando volví a casa lo escuché de nuevo, me impresionaron los arreglos, la grabación, la entrega del público… Días después empecé a buscar complicidades. Todos los que habían formado parte de aquel proyecto respondieron al unísono: había que repetirlo.”

El asturiano celebrará su 75 cumpleaños este año 2022, y lo hará recorriendo la geografía nacional con toda su banda. Además de tres conciertos Sinfónicos de Gijón y el de Madrid, ya están confirmados conciertos en Torrelavega, Lanzarote, Gran Canaria, Atarfe , Xátiva (Acústico), Alcora, Huelva (Acústico). Próximamente se añadirán más fechas y novedades destacadas de la gira del 75 aniversario.