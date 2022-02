Fa una setmana estava assegut davant el gran finestral de l’aeroport de Torí, un d’eixos no-llocs que tant t’agradaven. Veia passar els avions mentre esperava que la veu de megafonia anunciés el meu vol cap a València. Anava a veure’t i estava esperançat. Pensava que, en uns dies, podríem portar-te a casa, on recuperaries les forces. Allà soparíem junts, com tantes altres vegades, mentre rèiem i conversàvem vorejant els límits de la correcció política. En aquell moment no ho sabia, però estava anant a dir-te adéu per última vegada.

Ara, una setmana més tard, tot ha acabat i encara estic noquejat, atabalat entre la incredulitat i el desconcert, incapaç de digerir tant de dolor. Pense en tu, però també en la teua família, que no mereixia perdre’t tan prompte. Els digitals i les xarxes reprodueixen en bucle la notícia de la teua mort i em sembla un malson del què tard o d’hora despertaré. Vull pensar que, en qualsevol moment, sonarà el timbre de la porta i entraràs amb el teu somriure lluminós, la pluja de pigues a la cara i la samarreta ‘Je suis pop!’

Ens vam conèixer a finals dels 90, a la productora on jo treballava aleshores. Era difícil no fixar-se en tu, saps que mai no has passat desapercebuda. Tu ho atribuïes al teu aspecte nòrdic. Deies que et feies notar per pertànyer a eixa Gran Nació Pèl-roja que sempre has reivindicat. Però els que t’hem conegut sabem que era molt més que això. Et distingies pel teu humor nihilista, la teua destresa amb l’esgrima verbal i aquella autoironia que et catapultava directament a la primera divisió de la intel·ligència. De seguida vam connectar: els dos adoràvem els quadres de Hopper, Jane Birkin, els dibuixos de Hanna-Barbera, J.G. Ballard, Joan Fuster, els anime japonesos, Kurt Vonnegut, Pere Calders, les muntanyes russes, Quim Monzó, la ciència-ficció retro...

"Et veia com una tieta moderna, culta, cosmopolita i divertida. Un model que l’acompanyarà per sempre".

Recorde les nits d’estiu quan vèiem caure els estels fugaços. Sopàvem al balcó del pis que abans havies compartit amb el teu estimat Carles Barranco i que després vas compartir també amb mi. No puc oblidar tots els viatges que vam fer amb aquell cotxe italià, que, segons deies, havies pagat fent recitals de poesia. M’explicaves que volies fer un poemari en sobres de sucre i organitzar un reading en una pista de cotxes de xoc, un escenari que a tu et semblava molt David Lynch.

Tenies molts amics. Ni vivint deu vides arribaré jo a tindre’n tants. No importava qui haguera conegut un dia, tu ja el coneixies d’abans i podies fer-me immediatament el seu retrat-robot. Passejar amb tu per València es convertia, de vegades, en un petit suplici. No podíem caminar ni deu metres sense que trobares algun amic o conegut i t’aturares a xarrar amb ell. La cosa es feia desesperant quan anàvem pels carrers de l’Eixample. Allà tots et coneixien i t’estimaven. El barri Chanel, com tu l’anomenaves, divertida, era el teu territori natural, l’escenari de la teua infantesa.

Durant aquests anys, sempre t’has considerat part de la meua família i nosaltres també t’hem considerat una di noi. Per a Miranda, la meua filla, saber que no podrà tornar a veure’t ha estat una notícia devastadora, la primera gran galtada que li ha pegat la vida. Li queden mil records de tu i mai no oblidarà els dies de l’últim estiu, quan anàveu juntes a menjar sushi i a pintar-vos les ungles de coloraines impossibles. Moments feliços que ara, de sobte, han adquirit un regust amarg. Però també això passarà i et recordarà amb un somriure. Saps que sempre t’excloïa de la categoria boomer. Et veia com una tieta moderna, culta, cosmopolita i divertida. Un model que l’acompanyarà per sempre. I saps què? Entre tant de dolor, això em fa feliç, perquè tu ets el millor exemple que ella podria tindre.

Han passat només pocs dies i no pots ni imaginar com et trobe a faltar. M’agrada imaginar-te fent turisme interestel·lar, com tu voldries, entre galàxies, planetes i asteroides. Però ací, a la Terra, la vida sense tu es fa difícil. És dur saber que ja no respondràs a les meues trucades, que no em dedicaràs cançons a les xarxes ni m’enviaràs els teus articles perquè els pegue una ullada abans de publicar-los. Durant anys vam parlar cada dia. Teníem permís mutu per trucar-nos a qualsevol hora, fins i tot a les tres de la matinada, si algú dels dos necessitava sentir la veu de l’altre. M’has regalat anys d’amistat incondicional i complicitat absoluta. Has estat la persona que em donava consells quan jo no sabia per on tirar, que m’animava si tenia un mal dia i que mai no va deixar de fer-me riure ni tan sols en les últimes setmanes. T’estime molt, Fina, però això tu ja ho saps. Estic orgullós d’haver estat el teu amic i agraït per cada moment que he passat al teu costat. Només espere haver estat a l’altura, ni que siga una mica.