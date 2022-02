La sinceridad del kamikace

En esta vida yo he querido ser muchas cosas. Entre ellas, una canción de Novembre Elèctric. Cualquiera me valía, sobre todo las de “Quart minvant”, su disco de 2018. Después de escuchar “Memento”, publicado hace unos pocos días, no estaría tan seguro de continuar deseándolo. Ha bastado una pequeña conversación con Yeray Calvo para saber el porqué: no soy tan valiente. La tristeza, el frío y la desolación emocional que habitan en su nuevo trabajo es fruto de la reflexión sobre la fugacidad del amor, la muerte, la complejidad de las relaciones humanas y de la propia existencia. “Es el producto de mi estado vital, recorriendo un camino sólo de ida y contrario al que, en muchas ocasiones, te dicta la sociedad”, explica Calvo, que juega por dos veces con la metáfora del kamikaze en el flamante largo de la banda. “He roto con asuntos como encontrar un amor para siempre, tener una casa en propiedad, alcanzar el éxito masivo y otros similares. Estoy perdido y, al mismo tiempo, en reconstrucción”, admite Calvo.

“Memento” es un disco honrado, sincero hasta la transparencia y duro, pero también hermoso, vivo, dinámico. Las guitarras y los teclados siguen ahí, pero hay más sintetizadores, ambientes electrónicos y una clara intención de explorar otros ritmos, compases y estructuras. Por eso, el cambio de sonido respecto a trabajos anteriores es obvio, y se entiende mucho mejor tras ciertas explicaciones. “Después de tres discos hemos ganado en experiencia, pero también en ambición para salir de nuestra zona de confort. Hacemos lo que nos apetece, jugamos con los instrumentos, los pedales, el estudio. Disfrutamos con la experimentación, no queremos repetirnos. Podemos hacer lo que nos dé la gana, nos avala nuestro fracaso”, bromea Yeray. Composiciones como “Boira” y “Valents” se alejan del indie de guitarras goteantes en un mar de etérea reverberación y baterías orgánicas al que nos tenían acostumbrados. La electrónica acompaña a las mil maravillas el espíritu de esas melodías, el trabajo de Pachi García Alis en la exquisita producción ha permitido que el grupo acceda a un mayor rango de matices y texturas. También hay lugar para el pop comercial y contemporáneo en “Alud”, “La ciència i la fe” o “El funeral”, porque como dice Yeray, “pese a los dramas explícitos y las vivencias más o menos traumáticas que llevamos a flor de piel también nos soltamos la melena y nos ponemos a bailar”. La esencia de los Novembre Elèctric que algunos de nosotros podamos añorar aparece en el folk cabal de la emocionante “Ewa” o en el rock heroico con un final explosivo de la superlativa “Memento”, que cierra el disco con clase y potencia. Yo he sido muy de Novembre. De Gener y Tardor, también. Pero de Novembre Elèctric, más. Yo he sido muy de Novembre. De Gener y Tardor, también. Pero de Novembre Elèctric, más. Al menos de sus discos anteriores, con los que desarrollé una inquietante identificación gracias a su épica oscura y contenida, a sus familiares imágenes, a un código sonoro común o a su afectividad reconocible. Después de “Memento” lo sigo siendo, porque me han hecho reflexionar, me han conmovido y me han descolocado. Y porque, aunque ya no consigan que quiera ser una de sus canciones, me inspiran para convertirme, algún día, en alguien tan valiente como ellos.