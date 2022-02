Dice Lidia Caro (València, 1990) que su primera novela va "sobre la vida que hay después de una violación". Así, rápido y claro. Una asignatura pendiente para las mujeres que lo han vivido pero sobre todo para una sociedad que lo ha silenciado, todavía bajo el estigma de la vergüenza y el deshonor. Si no se habla del suceso, ¿cómo hablar de su resolución?.

Por eso, en Los años que no (Barrett), Caro relata la gestión de las relaciones sociales y personales a las que hay que hacer frente una vez se deja de confiar en el mundo. El suceso de partida es este drama que cientos de miles de mujeres viven cada día, pero la novela relata todo el viaje es el que comienza después. Aquí, con un relato que combina trazas biográficas y ficcionadas, la protagonista de la novela comenzó poniendo tierra de por medio y mudándose a California a trabajar en un resort, en una huida desesperada por tratar de recomponerse y poner orden en todos los sentimientos que la acompañaron después: la indiferencia, el rechazo, la aceptación. "Adrenalina inundando las venas para acallar el ruido ensordecedor, o para llenar el silencio absoluto", dice la autora sobre su viaje.

De aquel patio madrileño donde sucedió todo al clima mediterráneo de la costa oeste americana. Allí, la autora viaja a través de los Estados Unidos de Barack Obama, los años de la esperanza y del optimismo social, "pero con una mochila repleta de mierda emocional, donde las caras y los nombres se irán sucediendo, y donde los problemas con la inmigración serán lo de menos", explica Caro.

Y al proceso personal se suma entonces la presión para volverse a relacionar en términos personales con los demás, más si cabe con un hombre, a los que la protagonista reconoce que le da miedo "contarles lo que hacen otros hombres, por si les asusto o por si les pega". Un miedo del que es difícil desprenderse.

Después, la reconstrucción

Según explica, no será hasta su vuelta a España cuando empiecen "los años que sí"; la reconstrucción real una vez termina el tiempo suspendido que la autora se concede en Estados Unidos. Es en su ciudad cuando comienza la reconstrucción real, cuando el problema se enfrenta de cara, cuando se reconcilia con ella misma. "Es una lucha constante con la propia mente, donde las conquistas se van mezclando entre ellas en una lista de sucesivos fracasos, los años en los que vuelve todo y el río toma su cauce", afirma la escritora.

Y no solo eso. La reconstrucción da paso al análisis y a la crítica; ya no sobre ella misma, si no sobre el sistema. ¿Qué ocurre con un código penal que se presupone más garantista con el verdugo que con la víctima?. La autora reflexiona sobre el Título VIII del Código Penal, relacionado con los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y cómo una mujer se siente cuando el Estado no está de su lado. La desprotección es total y esta novela no pierde la oportunidad de ser crítica con el enfoque de la Justicia para con las mujeres.

"Se trata de cambiar el 'por qué a mi' para pasar al triste y realista 'y por qué no'?. Puerta y escaleras. Rodillas y sangre. Semen y comisaría. Nadie me aseguraba que no pudiera pasar otra vez", señala Caro.