Carles Sans, una tercera parte de Tricicle, estrena en València mañana su obra “Por fin solo”, un recopilatorio de anécdotas y momentos para el recuerdo que ha ido cosechando, junto a Joan Gràcia y Paco Mir, en los cuarenta años de vida de la compañía teatral catalana. Y lo hace en forma de monólogo, pero no un monólogo al uso. Tal como Sans explica, “no es un stand up comedy, es un espectáculo teatral, desde la concepción de la luz hasta la puesta en escena, los personajes… no es un monólogo de esos que están ahora tan en boga”. "Por fin solo" está dirigida por Sans y José Corbacho y cuenta, en voz alta, los secretos de una compañía muy querida por el público. El espectáculo tendrá lugar en el teatro Olympia desde mañana, miércoles 9, hasta el domingo 13 de febrero.

En la presentación de su obra, que ha tenido lugar hoy, Sans ha hablado del fin de la compañía Tricicle. “No ha habido un motivo determinante, con el tiempo uno se va cansando y tiene que poner punto final”, explica. En ese momento el actor, ante la disyuntiva de si jubilarse o continuar un camino en solitario, decidió lanzarse a crear hasta dar con la clave: recuperar esos años de Tricicle en “Por fin solo”. “El título de la obra es una ironía, ojalá seguir con mis compañeros”, aclara. Y lo cierto es que sus compañeros están muy presentes tanto en la obra como en su cartel, que aclama: “Tricicle presenta a Carles Sans” y en el que el actor posa junto a sus dos siluetas. “Ellos han visto el espectáculo y les ha encantado. Pero ellos no querrían estar haciendo esto. Lo dejaron por las horas de carreteras, viajes y hoteles”, añade. Para Sans, este espectáculo “es una especie de propina que me regalo a mí mismo en mi trayectoria profesional”. Sobre la obra, Sans explica que reúne todo tipo de anécdotas verídicas vividas a lo largo de su carrera, y que la representación va in crescendo: “Mi espectáculo dura 1h 25 minutos y tiene mucho ritmo, va de menos a más, cada vez con anécdotas mejores, historias más divertidas”. “El público entra con mucha complicidad en el espectáculo”, asegura. Y añade: “En esto del humor hay que ir de puntillas”, en referencia a anécdotas que ha decidido no incluir “por evitar meterme en jardines complicados”. El espectáculo de Carles Sans colgó el sold out las nueve semanas que estuvo en Barcelona, y espera hacerlo de nuevo en el Olympia de València. ¿Fin de Tricicle? En palabras de Carles Sans: “Tricicle no ha muerto, Tricicle sigue”. La compañía ha adoptado ahora el papel de productora y está preparando un musical con el que esperan visitar la ciudad. “Seguimos en la sombra”, concreta. “Tricicle no se ha cerrado de por vida, lo hemos aparcado”, ha dicho el actor mientras recordaba cómo la pandemia les obligó a recortar su adiós, su gira de despedida. “Nos ha faltado las sensación de decir: “esta es la última””, comentaba a la vez que rechazaba la idea de volver a los escenarios, al menos por ahora.