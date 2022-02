La Gala de los Óscar se celebrará el próximo 27 de marzo en Hollywood. La representación española en la cita de Los Ángeles correrá a cargo de Penélope Cruz, nominada como Mejor Actriz, por su papel en 'Madres paralelas', Javier Bardem, como Mejor Actor por su interpretación en 'Ser los Ricardo' y Alberto Iglesias, que optará al Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en 'Madres paralelas'.

La pareja de actores no es nueva en Hollywood. Penélope Cruz fue la primera actriz española en estar nominada a los Oscar, y esta será la cuarta vez que acudirá con una nominación. Obtuvo su primera estatuilla en 2009 como Mejor Actriz de Reparto en 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Allen. Por su parte, Javier Bardem también atesora cuatro nominaciones y, al igual que Cruz, obtuvo su primera y única estatuilla en 2007 como Mejor Actor de Reparto 'No Country for Old Men' ('No es país para viejos'), de los hermanos Coen.

El compositor Alberto Iglesias también acumula cuatro nominaciones por sus composiciones musicales para 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo' (2007) y 'Tinker Tailor Soldier Spy' (2011), pero sin obtener finalmente el Oscar.

'El poder del perro', de la cineasta Jane Campion, lidera con doce candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Oscar, seguida de 'Dune', con diez, 'Belfast' y 'West Side Story', con siete cada una, y 'El método Williams', con seis candidaturas.

Nominados a los Oscar

En la categoría de Mejor Película: 'Belfast', 'Coda', 'No mires arriba', 'Drive My Car', 'Dune', 'El método Williams', 'Licorice Pizza', 'El callejón de las almas perdidas', 'El poder del perro' y 'West Side Story'.

En Mejor Dirección: Jane Campion, por 'El poder del perro', Ryûsuke Hamaguchi, por 'Drive My Car', Kenneth Branagh, por 'Belfast', Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza' y Steven Spielberg, por 'West Side Story'.

En Mejor Actriz: Penélope Cruz por 'Madres paralelas', Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye', Olivia Colman por 'La hija oscura', Nicole Kidman por 'Ser los Ricardo' y Kristen Stewart por 'Spencer'.

En Mejor Actor: Javier Bardem por 'Ser los Ricardo', Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro', Andrew Garfield por 'Tick, Tick... ¡BOOM!', Will Smith por 'El método Williams' y Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth'.