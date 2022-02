Todos los nominados a los Goya 2022, acompañantes y entregadores de los premios están obligados a someterse a una prueba PCR y algunos ya han dado positivo en Covid, por lo que no podrán acudir presencialmente a la gala de este sábado en el Palau de les Arts de València.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Academia de Cine, se ha enviado un correo a todos los asistentes a la gala, incluidos actores y actrices, en el que se indica el uso obligatorio de mascarilla, gel hidroalcohólico y se aconseja no realizar manifestaciones de afecto tales como dar la mano, besos y abrazos.

Las mismas fuentes precisan que esto es lo aconsejable pero que, en cualquier caso, los nominados a los Goya así como sus acompañantes --solo uno por cada actor o actriz--, los entregadores de los premios y la junta directiva también se han tenido que someter a una prueba PCR.

"Ya ha habido gente que ha dado positivo y no va a acceder a la gala, no va a venir", han explicado las mismas fuentes a Europa Press. Las PCR se están realizando desde este pasado miércoles hasta el viernes y aún no han revisado todas las pruebas.

En cuanto al uso de la mascarilla, precisan que lo aconsejable es que los nominados la usen en todo momento aunque podrán retirársela cuando suban al escenario a recoger el premio.

Asimismo, se pedirá el certificado covid --que es obligatorio en la Comunitat Valenciana para acceder a restaurantes y locales de ocio--, que acredita que la persona está vacunada.

Así se especifica, por ejemplo, en el correo enviado a los periodistas acreditados, en el que se indica que el uso de la "mascarilla (FFP2) es obligatorio en todo momento y en todos los espacios del recinto".

También se recomienda mantener la distancia mínima de seguridad de metro y medio, y realizar de forma regular una buena higiene de manos. Según precisan, se pondrá a disposición de los asistentes varios puntos con gel hidroalcohólico. Igualmente, se aconseja no dar la mano, besos y abrazos.