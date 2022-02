Arnau Bataller: "Creí que, si no me nominaban al Goya este año, ya no me nominarían nunca"

Arnau Bataller (Alzira, 1977) estará este sábado en Les Arts en calidad de nominado a su primer Goya por su trabajo en ‘Mediterráneo’, la película documental inspirada en la actuación del Open Arms en la tragedia de las costas de Lesbos en 2015. Es el tercer valenciano en estar nominado a un Goya a Mejor Música Original, después de Óscar Navarro (2014) y Eugenio Mira (2018).

Lo primero, felicitarle por su nominación a los Goya. ¿Cómo recibió la noticia?

Me empezó a vibrar muchísimo el teléfono, yo no estaba pendiente de las nominaciones, y claro fue una gran sorpresa. Después de comprobar por diversas llamadas que no era alguien gastándome una broma, porque me lo dijeron dos o tres personas, entonces me creí que era verdad.

¿No se lo esperaba?

No, no. Bueno, sí que es verdad que pensaba que, si este año no me nominaban, no me iban a nominar nunca. La película estaba muy bien y el trabajo que hice estaba muy bien y, si no era este año, ya iba a ser muy difícil, ya no habría sabido qué hacer para conseguir una nominación (risas). Pero los premios son tal lotería que al final debes aprender a no pensar que solo la calidad de la obra es la que hace que se premie, hay muchos factores y al final lo coges como un juego casi.

Pues jugando a ese juego, imagínese que se lo lleva usted. ¿Ya tiene pensado a quién dedicárselo y qué decir?

La verdad es que no, y no quiero hacerlo porque me da mala espina. Tengo mentalizado que es muy difícil que salga ‘Mediterráneo’ porque las otras películas se han visto más, esta encara un tema bastante duro, lo que hace más difícil que se vea. Eso quizás hace que tenga menos posibilidades. Por otra parte me gusta no pensar en que me lo puedan dar y así, si me lo dan, me llevo la sorpresa. En ese caso improvisaré alguna cosa (risas).

¿Cómo ha sido trabajar en ‘Mediterráneo’?

Ha sido un proceso realmente interesante. Los productores y director han cuidado mucho los tempos. Por desgracia, en el sector audiovisual trabajamos con tiempos muy reducidos, y aquí había tiempo para trabajar. Por otra parte, la película en sí ya era muy impactante antes de ponerle la música porque, aunque es ficción, es algo que está pasando. La verdad que para trabajar a gusto tiene que haber buena relación con el equipo, y en este caso me avení muy bien desde el principio con Marcel Barrena, el director. Él deja mucha libertad creativa, por lo que ha sido un trabajo muy enriquecedor y donde me he sentido realizado como compositor.

¿Suele trabajar sobre la película terminada?

Sí, aunque hay otras situaciones en las que puedo empezar a trabajar ideas a partir de un guion. Depende un poco del proyecto. En este caso ya estaba prácticamente montada. Empezar a trabajar cuando ya tienes una narrativa, un ritmo, es mucho mejor para tener una idea más clara de lo que la película necesita musicalmente y, sobre todo, dónde poner la música y cómo quieres que se relacione con la imagen. La parte musical tiene que nacer y crecer desde la parte narrativa cinematográfica, y así el resultado es más natural, más orgánico.

¿Cómo es el proceso de crear una banda sonora?

Cada película y cada director es diferente, pero a mí me gusta partir de un concepto que define la película. La veo las veces suficientes hasta que considero que estoy dentro, conozco sus partes, dónde debería ayudar o donde retirarme, cuál es el ritmo. Es buscar el color sonoro, a qué suena esta película, si necesita orquesta, sintetizadores, sonidos de jazz… A partir de ahí es componer. Vas enviando maquetas al director y vas confirmando que tus ideas son las mismas que las suyas, y una vez estáis en el mismo punto, es acabar de pulirlo. Luego viene la producción. Una vez se graba y se mezcla, se sincroniza con la imagen.

Con ‘Mediterráneo’, ¿en qué se inspiró para elegir los instrumentos? He visto que usaron una valla de obra como flauta.

No queríamos una música que se comiese a la imagen e hiciera que nos olvidáramos de que esto está pasando. Decidimos utilizar un cuarteto y mezclar diferentes sonoridades, como un poco de electrónica. Lo de la valla conceptualmente funciona muy bien en la película porque una valla separa, que es lo que les pasa a los inmigrantes. Nosotros la utilizamos para sacar un sonido similar a una flauta. Es una cosa increíble que si no la ves no la crees. Y también utilizamos la voz susurrada intentando representar a alguien que no tiene ni fuerzas para hablar ni sabe qué decir.

Empezó en la música en Alzira. ¿Qué recuerda de aquellos comienzos?

Recuerdo mucho mis estudios en la Sociedad Musical de Alzira, donde le cogí ganas a la música. Haber pasado tantas horas haciendo música me hicieron aprender a disfrutarla. Y ese inicio ha sido muy importante para, después en el futuro, ver que es un trabajo pero también una vocación, un hobby que has tenido siempre. Y eso hace que tu trabajo cuando lo haces te lo tomas muy en serio porque realmente te lo estás pasando muy bien haciéndolo. Esto lo aprendí allí en Alzira, y luego fui al conservatorio de Carcaixent a acabar los estudios de violín y de allí a Los Ángeles a hacer la especialización en música de cine.

Además de ‘Mediterráneo’, es autor de bandas sonoras de películas y series como «Todos Mienten», ‘Way Down’, ‘Félix’, ‘REC4’ o «Pulseras Rojas». Es decir, ha tocado todos los géneros. ¿Tiene preferencia por alguno?

Más que por un género, tengo preferencia por aquellas películas que cuentan cosas interesantes de manera interesante. Realmente el género influye, pero al final es más importante qué estás contando dentro de ese género, el mensaje. Sí que es verdad que con las películas de terror me lo paso muy bien porque permite desarrollar una dimensión musical que en otros géneros no pasa. Pero lo interesante es combinar, no hacer siempre lo mismo para poder reinventarte, cambiar y poder tener otra manera de hacer las cosas.