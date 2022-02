Aimar Bretos: "Me gustaría juntar a los cuatro expresidentes"

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) llegó el viernes por la mañana a València y estuvo todo el día en el hotel preparando el especial de ‘Hora 25’ sobre los Goya en Les Arts, fiel a su primera frase como director del programa: «me dejaré la piel».

¿Lo mejor de estos meses?

Notar que cada noche voy haciendo el programa que quiero.

¿Esclavo de las audiencias?

No despertarte viendo lo que ha funcionado y lo que no, te permite una mayor libertad. Aunque cuando se acerca el EGM sientes cosquilleo.

Los ‘big data’ de los media dicen que la política no interesa.

Estoy viendo todo lo contrario. Interesan las políticas más que la política. Cuando desarrollas un tema bien explicado.

Lo primero que hizo fue organizar un ágora con Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo.

Se está creando lo que ellos llaman el ‘tono ágora’, que es poder discrepar, pero manteniendo siempre respeto. De hecho entre ellos se ha generado una relación más allá del micrófono.

¿Fue difícil encontrar un ex del PP?

Eso me gusta de Margallo, que se apuntaba a un bombardeo.

¿Los expolíticos son los mejores analistas?

Son los que más información tienen.

Y muchas ganas de hablar de lo que no podían cuando estaban en activo.

Eso también. Lo estoy viendo mucho con Iglesias, que el otro día dijo la polémica frase de que ahora decía «las verdades que no podía decir mientras era político».

También ha recuperado las entrevistas largas.

Eso tenía claro que lo quería hacer antes de llegar al ‘prime time’ del programa, que es de diez a once de la noche, con el denominador común que sea gente a la que me apetece entrevistar, y desde luego no entrevistas políticas.

¿Ha perdido el miedo a los silencios?

Las entrevistas que mejor funcionan es donde intervengo cero. Cuando el entrevistado tiene algo que contar es mejor que él cree el recorrido de su relato

¿A quién le apetece y todavía no ha entrevistado?

Me gustaría juntar a los cuatro expresidentes para hablar de todo menos del hoy.

¿Qué pasó cuando las cámaras entraron en los estudios de radio?

La radio es radio, pero eso nos permite llegar a determinados públicos con el móvil. Lo importante es que el contenido llegue a la gente.

¿Cuándo se va a descentralizar el periodismo español?

No es el factor físico desde donde se emite, es el enfoque. No podemos estar todo el día hablando de Ayuso.

¿No faltan más analistas periféricos?

Uno de los retos que me marco es que suenen muchos más acentos en todos los sentidos. El programa tiene que sonar a España.

¿Cómo está el periodismo?

Las primeras obligaciones que me propuse es que quiero toparme argumentos que me seduzcan.

¿El futuro de la radio?

El futuro del audio es muy heterogéneo. Habrá un audio en directo que seguirá siendo la radio, pero el consumo bajo demanda también se va a trasladar al audio.

¿Cuánto le cuesta dormirse después del programa?

Tengo un periodo de descompresión bastante grande, a lo submarinista. Hasta las tres de la mañana no me duermo.

¿Lo peor de estos meses al frente de ‘Hora 25’?

Cuando sales por la noche y dices el programa de hoy era mejor en mi cabeza. No son muchas noches, pero esa sensación es terrible.