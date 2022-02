En la gala de los Goya no solo es importante llevarse la estatuilla. Situarse entre los mejor vestidos también tiene premio. Actores y actrices se esmeran por elegir ese look que dará qué hablar por su elegancia, sencillez o extravagancia . Anoche Aitana Sánchez-Gijón sorprendió con un vestido custom made de Roberto Diz con joyas de Cartier, mientras Almudena Amor iba de Valentino, Ángela Molina y Verónica Echegui de Dior, Emma Suárez de Teresa Helbig y Carmen Machi con un diseño exclusivo de Redondo Brand. Impresionante Juana Acosta con Oscar de la Renta; joyas de Cartier. Ana Milán apostó por un vestido de Alicia Rueda, Bárbara Lennie por un total look de Gucci, Belén Cuesta por Carolina Herrera y Belén Rueda por un vestido de Valenzuela Atelier. Luz Casal se decantó por un Teresa Helbig y Mabel Lozano por una esmoquin de Mirto.