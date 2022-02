Javier Bardem ya tiene su sexto goya. El actor, por una película que bien podría ser el reverso de 'Los lunes al sol', su anterior colaboración con León de Aranoa ha conseguido una nueva estatuilla que dedicó a su madre, fallecida este año. Emocionado, el primer actor en ganar un Oscar por 'No es país para viejos" en 2007, agradeció al director el haber vuelto a contar con él y que le diera la oportunidad de dar vida a Julio Blanco, un hombre ridículo, en toda una crítica social como es "El buen patrón".

Raro en él, le actor se mostró muy emocionado y dedicó palabras muy sentidas a su mujer, Penélope Cruz, a sus hijos y a su madre a la que, entre lágrimas, le lanzó al cielo un "te quiero". El beso en el que la pareja se fundió la finalizar la gala evidenciaba la felicidad que , en esos momentos, tenía el actor que, dentro de un mes, revivirá experiencias en los Oscar.

"Estamos muy contento, peor también tenemos muchas ganas de irnos a dormir", dijo Bardem cuando, pasadas las dos de la mañana, apareció por la sala de prensa. Acompañado de León de Aranoa, el actor no dejó de bromear y mostrar su felicidad. "Todo lo que digo es broma, ya no sé ni lo que digo. Estoy cansadísimo", lanzó mientras apretaba la estatuilla y lo miraba ensimismado. "La película es muy actual, es como una foto finish. Justo cunado se aprueba la reforma laboral nos premian. Habrá que celebrarlo", apuntó.

"Ganar más o menso goyas no tienen que ver con la calidad de la película. Cuando la pones en pie no te piensas en el momento y sí en que tenga valor en ese momento. Lo importante es que sea una película que no envejezca", explicaba el director.

Javier Bardem recordó que hace 19 años que trabajó con Fernando en Los lunes al sol, "Me encanta trabajar con él porque hace una histoiras maravillosas y es un lujo estar cerquita de él. Me enriquece porque es muy profundo y experimentamos muchas cosas. Nos damos la lata y nos perdonamos", dijo. Sobre el Oscar dijo: "No es fácil y se hará lo que se pueda . Me haría especial ilusión el de Penelope"