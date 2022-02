Ganar su primer Goya, tras cuatro nominaciones, mantiene a Blanca Portillo en una nube. La actriz que ya ganó el premio a mejor actriz en los Forqué compadeció ante la prensa apretando, muy mucho, su Goya. No quería que se lo quitaran. Interpretar a la viuda de Juan Mari Jáuregui, una de las primeras víctimas de ETA, le ha reportado el premio más importante de su carrera.

Portillo afirma que no se esperaba su victoria. "Estoy enormemente feliz, y me hace mucha ilusión más siendo la película que es". Icíar Bollaín "tiene una inteligencia emocional muy grande y así consigue cosas muy especiales con los actores", asegura la actriz. Consiguiendo el premio en la cuarta nominación, afirma no tener prisa "mientras no me falte el trabajo, ese es el mejor premio".

Sobre la gala del reencuentro, la ganadora la ha vivido con mucha emoción. "Ha sido muy bonito".

En su discurso ante la élite del cine español al recoger su cabezón, la actriz quiso acordarse de sus tres compañeras de nominación, las actrices Penélope Cruz, Petra Martínez y Emma Suárez.

Este Goya llega tras su reconocimiento en los premios Forqué, donde 'Maixabel' también le hizo llevarse el premio a mejor actriz protagonista. La intérprete también se ha hecho, por este papel, con el premio de la Unión de Actores y el Círculo de Escritores Cinematográficos, además de la nominación en los Feroz.

Además de actriz, Portillo es directora de títulos como 'Don Juan Tenorio' o 'El ángel exterminador'.

El reconocimiento de la Academia a la trayectoria de la actriz ha llegado en València, en el reencuentro del cine español tras la pandemia.