Hasta hace unos años el periodismo futbolístico era seco, sin florituras ni barroquismo de ninguna clase, elemental como un gol de penalti o las declaraciones de los futbolistas antes o después de los partidos, casi mudo. Sujeto, verbo y predicado. También el fútbol lo era. Siempre adelante, con la mirada puesta en la portería contraria. El gol era la esencia de un deporte que poco a poco se iría convirtiendo en un juego aburrido, pensado más en proteger la portería propia que en alcanzar en un plisplás la del equipo enemigo. Mejor que no nos marquen goles que marcarlos. El miedo a perder es infinitamente mayor que el que debería mover a la victoria. El balón se marea en el centro del campo y algún día se quedará en el aire, como esa cometa pascuera que acaba perdida en la línea del horizonte.

Poco a poco ese lenguaje ha ido cambiando. A veces hay tanta literatura en el relato que hasta se olvida del resultado y no te enteras de si el tiro acabó con el balón dentro de la portería o se estrelló en el banderín de córner después de elaborar una cabriola que no hubiera podido imitar ni la mismísima Nadia Comaneci en sus mejores tiempos. Pero disfruto muchísimo con esa nueva manera de contar lo que sucede en el campo. Es de verdad auténtica literatura, huye de los tópicos, reconoce ese «poder infinito» de la gramática, como escribe Joan Didion: «Cambiar la estructura de una frase altera el significado de esa frase de gorma tan clara e inflexible como la posición de una cámara altera el significado del objeto fotografiado». La gramática a que se refiere la escritora estadounidense es la de la imagen. Construye lo que escribe viendo lo que ve antes de volcarlo en el papel. Así entiendo yo la escritura del nuevo periodismo futbolístico. Creo, aunque a lo mejor me equivoque, que cuando los colegas escriben sus crónicas, más que tener en cuenta la gramática de siempre, ven las frases en su cabeza. Y las dejan caer apasionadamente en el relato.

Ya dije que me aburre el fútbol de ahora mismo. Conservador. Miedoso. Sin ansias de llegar al terreno del contrario. Sin embargo, este domingo tenía que escribir de fútbol. Como en dos o tres ocasiones he hecho en esta sección de Cultura de Levante-EMV. El motivo: acabo de leer un pedazo de esa memoria de la dignidad que tanta falta nos hace. La escribía el pasado jueves, en este diario, Vicent Chilet, un maestro en el periodismo futbolístico a pesar -o gracias a eso- de su casi insultante juventud. Desde el lado valencianista me recuerda a mi inolvidable Salva Regües, que se tiraría de los pelos al sufrir -como yo mismo- la situación actual de su Levante de toda la vida. El 9 de febrero de 1992 se celebraba en el campo de Mestalla el partido Valencia-Albacete. Aparece en las primeras gradas, ostentosamente, una bandera nazi. La ve Guus Hiddink, entrenador neerlandés del Valencia, y dice que si no se retiraba la bandera su equipo no jugaría esa tarde. Y la retiraron, aunque la directiva de la entidad valencianista torciera el morro. Fue después, a preguntas de los periodistas, cuando pronunció la frase que debería estar escrita en las pantallas gigantes de Mestalla en todos los partidos: «Cuando ves estas cosas no te puedes callar». El 27 de septiembre de 1975, cuando los últimos cinco asesinatos del franquismo, Sergio Manzanera y Aitor Aguirre salieron con brazaletes negros al campo del Sardinero, en un partido entre el Racing y el Elche. Seguro que Sergio y Aitor saben muy bien de lo que escribo este domingo. Seguro que lo saben.

Estamos hechos de memoria, escribía Jean Cassou. Y eso bien que lo sabe y escribe Vicent Chilet, que en cada una de sus crónicas y columnas periodísticas -deportivas o de otra clase- nos recuerda que lo de antes no sería nada si no lo contamos. Hace treinta años de aquel domingo de febrero. Venía Guus Hiddink de una tradición familiar relacionada con la resistencia contra el nazismo en Holanda. También dijo el entrenador que muchos de sus jugadores igual no conocían el símbolo que representaba esa bandera. No sé cuántos de los de ahora conocen su significado. Ojalá lo conocieran. Y ojalá hubiera mucha gente -con los futbolistas a la cabeza- que se rebelara cuando aparecen en los estadios esos canallas que convierten el amor al fútbol en una violencia fascista que casi siempre queda impune.

El periodismo futbolístico ha cambiado. Disfruto más leyendo las crónicas de los partidos que viéndolos en directo. Aunque a veces no me entere de qué equipo ganó y cuál fue el que sufrió amargamente la derrota. Les guste o no el fútbol, no se olviden de guardar en su memoria el gesto de Guus Hiddink aquel domingo ya tan lejano en el campo de Mestalla. No se olviden nunca, ¿vale? Nunca.