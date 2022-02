La Ciudad de las Artes golea a la plaza de Oriente

El centenario de Berlanga y la gala de los Goya han servido para confirmar que la industria audiovisual es la clave de bóveda de cualquier política cultural. No hubo mucho detalle berlanguiano la noche del sábado en Les Arts, y ninguno de los ganadores agradeció su premio a las ayudas de esta comunidad autónoma en sus farragosos discursos, y eso que haberlas haylas. Además de la buena pirotecnia inicial, los protocolarios ‘bona nit’ y el esperanzador anuncio del campus de actores, espero que haya meridianamente claro que el audiovisual valenciano necesita una urgente promoción pública para competir en el ruedo ibérico, porque hasta una coproducción luso-gallega de una premio menor dio las gracias al ministerio de Cultura portugués. Para entendernos, podemos tener cinco premios Nobel seguidos de literatura, que colmarán de orgullo y satisfacción nuestro endogámico patriotismo letraherido, pero sin cuatro o cinco títulos en un catálogo en una plataforma de pago no eres nadie en el consumo cultural contemporáneo.

Lo explicó a la perfección el ganador al mejor Goya europeo, el danés Thomas Vinterberg por ‘Otra ronda’: «somos un pequeño país de seis millones de habitantes y con un extraño idioma que nadie entiende». Y eso que unos años antes nos dieron una lección soberana con el fenómeno «Borgen», una producción salida de la factoría de la televisión pública danesa. Un efecto dominó que contagio a Noruega, Suecia e Islandia.

El más reciente boom surcoreano de «El juego del calamar» confirma la teoría, que ya encargó sus primeras pistas con el Oscar a ‘Parásitos’. El caso escandinavo y coreano no es espontáneo. Responde a la conocida táctica del poder blando. Un término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un gobierno para incidir en los intereses de otros valiéndose principalmente medios culturales, además del complemento de medios diplomáticos.

Sería oportuno que València acogiera otra gala de los Goya, representaría una auténtica descentralización cultural, además de un verdadero síntoma de modernidad. No hay color entre el romanticismo del Teatro Real de Madrid y el futurismo de Calatrava. Me consta que eso lo saben los mandatarios de la Academia de Cine. Por encima del aforo de Les Arts y otras cuestiones menores, por fin se ha entendido que la entrega de los premios de la cinematografía española es un programa de televisión, y ahí el escenario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias le gana la partida a la franquista plaza de Oriente. Se siente. Si encima si una nueva fiesta en València es capaz de sacudirse la caspa de los reporteros madrileños del corazón, creo que estamos en disposición de hacer una aportación única a la cinematografía mundial, después de nuestra ineludible aportación austrohúngara.

Me sentó mal el olvido al maestro Berlanga, pero lo entiendo. Nuestra gala debió ser la de 2021, pero nadie se atrevió a incomodar a Antonio Banderas, una figura sobrevalorada con interés muy comerciales en Málaga. Pero el sábado se comprobó que en estos momentos no hay un escenario equiparable a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Como saben incluso aquellos que crearon el «Calatrava, te la clava» y olvidaron ese agravio con sus mejores ajuares. Un retrato de fariseísmo para la posteridad en formato selfi.

En cualquier caso, atención porque entre los productores de ‘El buen patrón’ están RTVE y TV3; y en ‘Maixabel’ repite el ente público español con la radiotelevisión vasca, ETB. Lo digo porque además de coorganizar otro festival como el del sábado, donde deberíamos tener derecho a veto a discursos anodinos y un mejor banda sonora como tierra de música, sería oportuno que la empresa pública audiovisual valenciana recibiera alguna distinción. Pero À Punt no está ni se le espera mientras su Consejo Rector solo esté interesado en la semántica.

Nadie de los premiados, ni tampoco las decenas de producciones que se han grabado estos meses por estas tierras, tiene presente a la televisión pública valenciana, que nos cuesta lo mismo que veinticinco galas seguidas de los Goya. Somos un cero para la industria audiovisual hispana, algo impensable para TV3, ETB y TVG. Así que en vez de hacer caso a los resabiados que se quedaron fuera del festival del sábado, esos consellers y concejales que gestionan nuestra cultura deberían aplicarse más y dejar de regar con subvenciones al selecto minifundismo de la cultureta. Sin un thriller solvente no somos nadie. Tenemos guionistas, actores, directores y escenario, solo faltan los productores. Y mientras el Consell no ponga remedio, solo nos queda asistir a los Goya como espectadores, no como protagonistas.