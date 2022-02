La compañía valenciana l’Om Imprebís estrena el miércoles en el Teatre Talia Tu mano en la mía, la adaptación teatral de las más de 400 cartas que intercambiaron el autor Anton Chéjov y la actriz Olga Knipper. Coinciciendo con San Valentín, los protagonistas José Manual Casany y Rebeca Valls han representado dos escenas en torno al miedo al compromiso y la pasión amorosa. Santiago Sánchez dirige esta hermosa historia de amor transcurrida gran parte en la distancia a partir del texto de Carol Rocamora, una de las mayores expertas en Chéjov, y cuenta con la música original compuesta e interpretada en directo al piano por Víctor Lucas.

L’Om Imprebís vuelve a un clásico como Chéjov para abordar temas universales como el amor, la pasión, el humor, la ausencia, el conflicto o la pulsión creativa. “Nunca me he emocionado tanto en el teatro. He llorado. Esas cartas son reales. Es verdad lo que han sentido, lo que han escrito. Da mucho respeto”, ha compartido José Manuel Casany. Para Santiago Sánchez, director de Tu mano en la mía y l’Om Imprebís, “hay que apostar por un Teatro del Arte. Este teatro te llena algo que no te puede dar una pastilla, ni tampoco Netflix. Es el placer de que una persona represente emociones en vivo. Esto solo lo ofrece el buen teatro y es sanador”.

"Este teatro te llena algo que no te puede dar Netflix"

Tu mano en la mía recrea la historia de dos seres que se sienten, se anhelan y se extrañan. El médico, autor y dramaturgo ruso Anton Chéjov conoció a Olga Knipper en una lectura de La Gaviota cuando ya era un reconocido escritor de cuentos. A partir de ese momento comenzó una relación que duró seis años y estuvo marcada por la distancia. Primero fueron amigos, luego amantes y, finalmente, marido y mujer. Chéjov, de 38 años y enfermo de tuberculosis, debía pasar largos periodos en Yalta, a más de 1.500 km de Moscú, donde Knipper, de 29 años, desarrollaba su carrera como actriz en el Teatro del Arte. Al calor de este amor nacieron algunas de las grandes obras del dramaturgo ruso como Las tres hermanas o El jardín de los cerezos, siendo Knipper protagonista en los montajes del Teatro del Arte. El matrimonio terminó con la muerte de Chéjov en 1904, mientras que Olga Knipper se convirtió en divulgadora de su legado.

Valls destaca además que “es una oportunidad para conocer a esta gran mujer que fue Olga Knipper. No solo fue una gran actriz, sino también una de las 39 fundadoras del Teatro del Arte y quien se mantuvo al frente hasta el final de sus días. Motivó a Chéjov a escribir esas dos últimas de teatro sin las cuales no sería el autor que conocemos hoy”.

Dos intérpretes “en estado de gracia” con un vínculo especial con Chéjov

Los galardonados Rebeca Valls y José Manuel Casany interpretan a Olga Knipper y Anton Chéjov, evidenciando la diferencia de edad que había entre ambos, cosa que no ocurría en producciones anteriores como la del propio Brook, interpretada por Paul Scofield e Irene Worthanteriores; o las protagonizadas por Helen Mirren y Ralph Fiennes en Broadway.

Consciente de la exigencia dramática del guion, el director Santiago Sánchez recurre a “dos actores en estado de gracia” según la crítica, que además han sido merecedores del Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana -en el caso de Casany en seis ocasiones- y han sido nominados a los Premios Max.

La música original de Víctor Lucas, que toca en directo al piano durante la representación, acompaña los diferentes momentos que viven los personajes, mientras que una escenografía funcional, que tiene como protagonista un suelo de madera rojizo como el que tenía Chéjov en su casa, traslada al público en el tiempo y el espacio sin condicionar su imaginación.