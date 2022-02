Sienna: “Tenemos que apostar por un tejido cultural fuerte, sostenible y sólido”

Sienna arranca su andadura musical en 2017, cuando publicó su primer álbum. El cantante valenciano con tres discos en su haber, se desnuda en su último trabajo, “Melancolic”. Un EP en el que cada canción se entiende mejor con la anterior. Es el trabajo más personal del artista hasta la fecha.

¿Cómo define “Melancolic”?

"Melancolic" es una fotografía de una etapa disruptiva por la que pasé, y que de alguna forma se ha quedado materializada en seis canciones, que es este disco.

Habla de un mal momento, ¿es autobiográfico?

Sí. Creo que al final, la diferencia entre mis trabajos anteriores y este es que, en los anteriores el motor de todo era la crítica a la sociedad, los prejuicios, y esas ideas preestablecidas que nos meten en la cabeza. Sin embargo, en “Melancolic” el motor he acabado siendo yo, porque venía arrastrando mucha autoexigencia, esa forma de boicotearme a mí mismo, y esos procesos anisioso-depresivos han dado pie a que el denominador común de este disco acabe siendo yo, y cuente todo eso que en mi cabeza estaba presente desde hace mucho tiempo.

¿Ha sido escribirlo una especie de terapia?

Más que una terapia, ha sido una consecuencia. Ha sido como vomitar todos esos pensamientos repetitivos que tenía. Ha sido como volcar esa energía al piano y que acabara materializándose en canciones. No lo veo como una terapia, simplemente es como volcar toda la energía que tenía encapsulada y, ahora, sí que es verdad que tengo más recursos o herramientas para enfrentar todo aquello que me sigue atormentando.

Todas las canciones de este disco tienen videoclip, algo poco usual. ¿Por qué?

Más que nada, porque quería darles a todas la misma importancia. En este EP sí que es verdad que no quería meter ninguna canción de relleno, por eso solo hay cinco y la colaboración, que es la misma que otra del disco pero cantada junto a Alberto Jiménez (Miss Caffeina). Era lo que tenía que contar y como lo quería contar, sin nada que pudiera enturbiar el mensaje. Por eso también quería darle la misma importancia a cada uno de los temas, porque individualmente se entienden pero en el conjunto de la obra creo que se pueden entender mejor.

Ha rodado todos ellos en València. ¿Por qué?

Creo que la comodidad tiene mucho que ver. En València tenemos sitios muy bonitos para grabar. Nos hemos movido por toda la Comunitat. Ha sido por eso, por la cercanía también del equipo con el que trabajaba, y sobre todo porque tenemos localizaciones increíbles aquí.

Comenta que incluye la bonus track “Esto me va a matar” con Alberto Jiménez de Miss Caffeina. ¿Cómo surge esta colaboración?

Realmente fue de una forma muy natural y orgánica, porque ya hubo un acercamiento durante la pandemia, al sacar mi disco anterior. Pero eran tiempos rarísimos y complicados y al final no cuajó. Cuando empecé a sacar adelantos de este EP, Alberto me escribió y me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo, y este tema en concreto. Así, hablando, surgió la idea de colaborar. Y estoy súper contento de que Alberto forme parte de este disco.

¿Algún otro artista con quien le gustaría colaborar?

Muchísimos. Por ejemplo con Zahara me encantaría, con Alice Wonder, con Gomez, o con grupos argentinos como Zar o Isla de Caras.

El disco ya lleva unos meses en la calle, ¿cómo lo recibe su público?

Muy buena. Sí que es verdad que tenía cierto miedo por el cambio entre lo que había hecho anteriormente y lo que había hecho ahora. Pero lo he intentado hacer con mucha coherencia y con mucho equilibrio. A mí me gusta evolucionar y experimentar y no intentar disfrazarme de nada, hacer en cada momento lo que me de la gana. Ahora, en plena gira, veo como la gente lo ha acogido, algunas letras han transcendido en ellos, y eso es muy bonito.

“Creo que es fundamental trabajar un discurso súper claro, definitorio e identificativo de tu música”

Ahora vamos a echar la vista atrás… ¿A qué edad supo que quería dedicar su vida a la música?

No tuve un momento en el que realmente lo supiera, fue una sucesión de experiencias y acontecimientos que me han llevado hasta donde estoy ahora. Sí que es verdad que empecé a cantar a los 8 años, pero no me subí a un escenario hasta los 15. Estaba muy obsesionado con encontrar mi propio discurso y mi propia forma de hacer música, de expresarme. Eso evidentemente lleva unos años. También estuve en la antigua Canal 9, y a partir de ahí empecé a componer, saqué el primer disco y, desde ahí la cosa se hizo un poquito más grande y empecé a girar con mi banda. Y desde entonces seguimos potenciando ese discurso y el directo sobre todo.

¿Qué hizo en Canal 9?

Era un programa de música en directo, una especie de concurso. Estuve tres meses. Era muy joven, tendría 16 o 17 años. Y de alguna forma me impulsó mucho a saber, sobre todo, lo que no quería, y también lo que quería en mi carrera.

¿Cuándo nace Sienna?

Nace en 2015. Fui sacando temas sueltos hasta 2017, que saqué el primer disco. A partir de ahí fue todo un poco más rodado, dentro de lo que supone dedicarse a la música de forma autogestionada. Es verdad que hay una serie de obstáculos y trabas bastante heavies. De alguna forma es ir tirando de la mochila, ir cargado pero sobre todo con la ilusión de ir conectando con la gente en los directos. Y más ahora en estos momentos, que llevamos tanto sin ir a salas y se había perdido un poco esa calidez con el público.

¿Ha sido fácil hacerse un hueco en este mundo?

Creo que es difícil en muchos sectores. Pero en la música, que quizás no es un trabajo muy normativo ni muy estable, sí que es verdad que cuesta. Hay muchísima oferta de grupos que quieren destacar en esta vorágine. Por eso creo que es fundamental trabajar un discurso súper claro, definitorio e identificativo de tu música, y en eso estamos. Hay muchas trabas, sobre todo para bandas emergentes o no tan conocidas. Ha cambiado mucho el modelo de negocio y se sacan temas muy seguidos. Quizás bandas más grandes sí que pueden sostener eso, pero otros artistas no tanto. Yo abogo mucho por la obra en conjunto, e ir haciendo discos cada vez de mayor calidad.

¿Puede vivir de la música?

En estos momentos te diría que no. Lo compagino con otras cosas porque realmente la inversión es enorme, cuando sales de gira, para hacer un disco, alquileres de salas, pago de nóminas… Al final lo que estoy tratando de hacer ver es que, quizás la gente piensa que los artistas ganamos muchísimo dinero, pero es todo lo contrario. Abogamos por tener cierta estabilidad y cierta regularización de la industria musical, que creo que es una industria tardía en muchísimos aspectos y que tiene mucho trabajo que hacer, sobre todo en aspectos como la regularización del sector.

¿Cómo ve el sector musical en España?

Veo que ha llegado tarde a muchísimas cosas. Ahora con la pandemia creo que se han impulsado algunas formas de trabajar, pero es una industria tan cambiante… Hay cosas que no se han hecho del todo bien. Hay gente en la industria con muchísima experiencia y tenemos que apostar en estos momentos por hacer un tejido cultural fuerte, sostenible y sólido. Creo que es fundamental para que la cultura tenga su lugar, y que la industria de la música tenga dignidad y podamos vivir de esto. Tener una base donde agarrarse me parece fundamental.