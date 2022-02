El espíritu de la Bauhaus en el IVAM

Justo un siglo después que Anni y Josef Albers se conocieron en la Bauhaus, el IVAM acoge una de sus mejores exposiciones de los últimos lustros, ‘Anni y Josef Albers. El arte y la vida’, donde se contemplará por primera vez en España la obra de los dos grandes artistas de la modernidad del siglo XX. Ambos creyeron a lo largo de su carrera artística que el arte debía ser el centro de la existencia humana para transformar el mundo.

La muestra que viene directamente del Mam-Musée d’Art Modern de París se inaugura el próximo jueves 24. Pero desde hace unos días se monta en el IVAM con la supervisión de Nicholas Fox Weber, el director ejecutivo de la Albers Foundation. El mecenas estadounidense lleva días enclaustrado en el IVAM, donde no para de elogiar a su directora, Nuria Enguita y a todos los trabajadores. Un enamorado del arte que escribe libros y ensayos además de encabezar una organización sin ánimo de lucro para ayudar a la atención médica y la educación en Senegal.

“Estoy mucho más que satisfecho, abrumado de placer”, exclama cuando se le pregunta a Nicholas Fox Weber (NFW) por la exposición del IVAM. ¿El arte todavía puede cambiar el mundo?, le dijo. “Sí, es la palabra”, y cuenta que durante la exhibición en París una de esas vigilantes que se pasa todo el día sentada en la sala de exhibición, le comentó: “La vida es dura, pero este tipo de cosas ayudan”.

Cuando estudiaba posgrado en Yale, NFW conoció a Anni Albers y Josef Albers, los venerados maestros de la Bauhaus. Anni es una de las diseñadoras textiles más destacadas del siglo XX, y una figura clave del taller de tejidos de la Bauhaus de la Alemania de antes de la guerra. Josef, uno de los artistas más influyentes que emigró a los Estados Unidos, un experimentado creador del espacio, el color y la experiencia visual a través del arte abstracto.

“Empecé a interesarme por ellos porque iba detrás de una chica -cuenta NFW mientras vigila el montaje-. En aquella época era monitor de tenis en un campamento de verano, y la chica que gustaba me dijo que solo me quería como amigo. Pese a la decepción, aun así conocí a sus padres, que eran propietarios de muchas obras de los Albers”. Esas casualidades juveniles cambiaron la historia del arte. Porque incluso él ha escrito el célebre libro ‘IBauhaus. El Iphone como la encarnación de los ideales y el diseño de la Bauhaus’. “Si pensamos en un Iphone vemos que la forma es elegante, cómoda de llevar, de manejo sencillo y para cualquiera”, explica. “El diseño nos hace felices. Cualquier usuario de una silla de ruedas estaría de acuerdo con eso, no obstante cabe establecer una distinción entre diseño y arte”, afirma.

Sostiene que para que un objeto se convierta en clásico debe cumplir una serie de cualidades, entre ellas que debe ser atractivo para mucha gente, además de prestar un servicio que sin él no podríamos tener. “La idea de sostener en la mano un objeto que nos permita llamar a un amigo, documentarnos en la historia de las pinturas rupestres o leer las últimas noticias es un logro increíble para la vida humana”.

Creación

Nicholas Fox Weber estuvo el domingo en el yacimiento de la Valltorta, viendo las pinturas rupestres del neolítico. Se iluminan sus ojos cuando habla de ellas, algo que nadie nacido en la capital de Connecticut (Hartford) podía imaginar. Cuenta que Anni decía que Josef opinaba que el respeto era básico para cualquier relación. “Ambos tenían una enorme fe en el compromiso de la creación artística por encima de todo, y sentían una devoción por los principios del arte, con esa devoción que el arte debía ser el objeto de sus vidas, ambos compartían la idea que la genialidad artística debía ser el empeño máximo”

“La exposición que vamos a ver en València es de un formato extraordinario, porque la arquitectura del museo está en sintonía con la obra y la directora Nuria Enguita ha tenido una visión increíble en el espacio para determinar la posición de las obras”. Le cuesta elegir su favorita, pero al final sucumbe y apunta que es la última de la sala “que pintó cuando tenía 87 años, antes de morir, un cuadro bastante grande, que representa el cosmos”.

“Otra de mis favoritas es un tejido de Anni, que compré el mismo día que la madre de mi amiga me llevo a conocer la pareja y me fascina como utiliza el hilo para crear un arte abstracto deslumbrante. Este tejido se llama ‘Ciudad’ y me recuerda cuando llegaron a Nueva York y comentan la vitalidad de una ciudad en Mahanttan”.

Explica que para alguien que no conozca las obras de los Albers, lo primero que debe hacer tras entrar en la sala es mirar a la izquierda, donde está el montaje de piezas atravesadas por la luz de Josef, realizadas con materiales de restos de vertedero –“en esa época no se podía permitir más recursos-“, que se asemejan a una joya. “Cuando los Albers hacía arte eso era alquimia”. Luego hay que girar la cara a la derecha para ver los tejidos de Anni tras llegar a la Bauhaus en 1922, donde considera que el arte es un lugar de descanso visual y “que nos hace respirar de otra manera para los problemas que nos acucian”.

Mecenas

“Mi padre era pintor y mi madre editora, nací rodeado de arte y libros. Cuando tenía diez años, mi padre me llevó a un mueso local, vi una pintura y le dije que me recordaba al esquí y escalar, mis actividades favoritas, y resulta que era un Mondrian”. Sesenta años después acaba de terminar una biografía de Mondrian, en la que ha trabajado los últimos cinco años.

¿Para ser un buen coleccionista hay que tener más, dinero, sensibilidad o buenos amigos?, le pregunto. Y se lleva el índice al ojo. Una vista infalible para el arte, la de Nicholas Fox Weber.