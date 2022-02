Hits With Tits pone en marcha la edición de un nuevo recopilatorio de temas inéditos. Uno que se confirma como la octava de sus compilaciones, reconocidas por ser en un altavoz reivindicativo y activista, mostrando la música como una herramienta da lucha y visibilización. El anuncio de esta próxima edición llega con más fuerza que nunca, ya que 2021 fue un año de transición en el que Ada Díez y Lu Sanz -fundadoras del proyecto sonográfico- optaron por no lanzar esta antología anual.

"Volvemos con muchísimas ganas. El séptimo volumen salió en plena pandemia como aliciente para las y los artistas, muchas y muchos nos lo pedían ya que en ese momento no podían girar. Sin embargo, dadas las circunstancias de ese año y como consecuencia, la dilatación de los tiempos de producción, decidimos hacer un parón en 2021 para que tuviese la misma atención y promoción que el resto de ediciones”.

Este lanzamiento subraya el motor que impulsa todos y cada uno de los proyectos que Hits With Tits firma: contribuir a la difusión y promoción real de la mujer y el comunidad LGTBI+ en la música y la ilustración a través de la filosofía DIY. Así lo llevan haciendo desde la edición del primer álbum recopilatorio en el año 2014 y desde que también anunciasen, ese mismo año, la celebración del Truenorayo Fest.

En sus más de ocho años de vida muchas han sido las bandas que han formado parte del universo Hits With Tits confirmándose entre ellas nombres como los de Terrier,Chiquita y Chatarra, Júlia, Cariño, Lisasinson o Apartamentos Acapulco en sus antologías o Antifan, Las Odio, Hinds, Bratty, Javiera Mena o Soleá Morente como nombres confirmados para el festival.

El anuncio del Hits With Tits Vol.8 se convierte así en uno de los acontecimientos más esperados por parte de este colectivo valenciano. En cuanto a las bases, las bandas pueden inscribirse desde hoy y hasta el próximo 15/04/2022 aquí. La convocatoria es internacional y como elemento imprescindible las propuestas deberán ser de solistas o bandas femeninas o en el caso de estas últimas ser mixtas, siempre y cuando la cantante y mínimo el 50% de la formación sea femenina. Como ya es tradición, las bandas seleccionadas participarán en recopilatorio con un tema que no haya sido publicado y que no exceda de los 3 minutos.

El álbum se editará en formato vinilo (sin coste para los grupos) y se publicará en formato digital en hitswithtits.bandcamp.com. La masterización, grabación, arte y promoción del disco correrá a cargo de Hits With Tits. Asimismo, todas las propuestas recibidas serán recogidas en una base de datos para la posible confección del line up de conciertos, eventos o festivales.