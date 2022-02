Amb un ple d’acadèmics i de representants de la vida cultural, social i política de València, ahir de vesprada es va presentar, a la seu del CVC, la reedició de la "Gramàtica Valenciana", escrita en una presó franquista de Montolivet l’any 40 i publicada en 1950, del lingüista Manuel Sanchis Guarner. I, alhora, el llibre "El valencianisme de Manuel Sanchis Guarner", del professor Abelard Saragossà, en el qual estudia els valors socials i les opcions lingüístiques d’un de les grans estudiosos de la llengua dels valencians (1911-1981).

L’acte, presidit per Santiago Grisolía i pel president de la Generalitat, Ximo Puig, va comptar amb la presència d’il·lustres personalitats del món de la política, de l’acadèmia i de la societat civil. La Sala de Plens s’ha quedat menuda, i ha calgut habilitar el hall per a duplicar l’espai. El president de la Generalitat, que ha obert l’acte, va qualificar Sanchis d’homenot, i ha valorat d’exemplar la seua resposta als moments difícils que va viure durant la ideologia valenciana oficial dels anys 60 i 70: contra l’adversitat, valentia i treball, i contra l’obscurantisme, ciència, a favor del valencià i dels valencians, va dir. Va descriure el valencià com un pont i un espai de trobada, objectiu en bona mesura aconseguit gràcies a Sanchis Guarner, del qual cal intentar, ha dit, ser dignes hereus.

Josep Palomero, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, va recordar la història personal i professional de Sanchis des del 1933, quan als 22 anys va publicar "La llengua dels valencians" just després de firmar les Normes de Castelló. El professor Saragossà va parlar dels valors personals de Sanchis, un humanista democràtic i tolerant. Uns valors que es traduïren en el seu model lingüístic: natural i identificador, apte per a l’escriptura i la parla, d’acordamb el valencià viu de les dècades en què va viure, amb una fusió harmoniosa de llengua i poble, d’humanisme i democràcia.

Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles, fill del lingüista, va recordar el paper del Consell Valencià de Cultura, al qual va pertànyer, en la racionalització de la qüestió lingüística a través del Dictamen sobre la Llengua de 1998, que entre altres fruits va propiciar la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. I va aplaudir el reconeixement actual de la unitat de la llengua a través del policentrisme convergent, la posició que sempre havia mantingut Manuel Sanchis Guarner