José Sanleón: No estar nunca satisfecho es algo consustancial a mi trabajo"

La Fundación Bancaja presenta este jueves la retrospectiva más extensa que se ha hecho de la obra de José Sanleón, uno de los creadores valencianos más importantes de las últimas décadas por su inconformismo y capacidad de romper en sus pinturas y esculturas la eterna oposición entre figuración y abstracción. «Sanleón. Retrospectiva 1990-2021» permite recorrer tres décadas de la trayectoria de este artista nacido en Catarroja en 1953 a través de obras y series como «Laberinto», «Manhattan», «Imagen compuesta», «Paisajes», «Domus Dei», «Seu», «Devesa» o la polémica «El esclavo». «

Aporta mucho poder hacer un balance de lo que has hecho en 30 años -explica Sanleón a Levante-EMV mientras ultima su exposición en Bancaja-. Además, aquí hay algunas series o cuadros que no se han visto nunca en València».

¿Ese balance se puede medir en términos como positivo o negativo?

No tiene demasiado sentido, porque hay cambios, hay evolución… Esto no es algo que siempre vaya a más, está en función de determinados momentos. Llevo toda la vida trabajando y como es lógico se producen altibajos. Más que hacer un balance, se puede ver una evolución del trabajo, cómo he ido cambiando, cómo he buscado cosas nuevas y he estado abierto a encontrarlas. A lo mejor aquí si se puede apreciar esa evolución, aunque tampoco estoy demasiado seguro.

¿La búsqueda de cosas nuevas es el denominador común de todos sus trabajos en estas tres décadas?

Por supuesto. Siempre que trabajo lo hago con un sentido de autocrítica, tratando de superarme continuamente y eso hace que esté vivo. Es un conjunto de buscar y encontrar cosas nuevas para tener una evolución.

Siempre ha tenido fama de muy exigente consigo mismo. ¿Se ha atemperado con la edad?

No, no, se ha incrementado. A medida que pasan los años soy más autocrítico, me pido más a mí mismo porque es algo consustancial a mi trabajo: el no estar satisfecho nunca completamente. Claro, sin entrar en una dinámica destructiva que no lleva a ningún sitio. Pero querer ir siempre más lejos te hace estar en tensión y cuestionarse las cosas. Y a partir de ahí, surgen las cosas.

¿Teme no poder algún día con sus propias expectativas?

Pues no porque es algo que ni me planteo. Por mi dinámica de trabajo, nunca me he planteado dejar de cambiar y querer ir más allá. No es que no me da miedo, es que ni me lo planteo.

Leí en alguna entrevista que usted era mucho de destruir sus propias obras cuando no le iban saliendo. ¿Aún lo hace?

Destruir suena como una palabra un poco fuerte. Más que destruir, cuando no estoy satisfecho con mi trabajo lo que hago la mayoría de veces es reciclar. No destruyo de forma sistemática ni metódica, pero destruir es consustancial al propio proceso de trabajo.

¿Sigue entrando en el estudio con la misma actitud que hace treinta años?

La misma actitud no: cada vez voy con más voluntad de obligarme más todavía. El hecho de cuestionarme el trabajo continuamente es lo que me hace evolucionar. A lo largo del tiempo eso va conformando un trabajo que te dice más cosas.

¿La pintura y la escultura son para usted diferentes formas de trabajar hacia un mismo fin?

Exacto, yo no hago distinciones, para mí es una cosa conjunta. Lógicamente cada cosa requiere de unas técnicas, unos medios y unos planteamientos diferentes, pero conceptualmente lo veo como algo global. Según las necesidades me planteo coger una técnica u otra.

¿Y qué son para usted abstracción y figuración?

Para mí son dos conceptos que no existen. Para mí existe la pintura y no me gusta acotarla a esas dos concepciones. Tengo piezas que tienden bastante a la abstracción o bastante a la figuración, a veces me muevo en un mundo más ambiguo en la que cuesta distinguir la realidad, otras veces es más evidente… Es un tema de búsqueda constante.

Dos de sus series más importantes son «Domus Dei» y «Seu» pero creo que no es usted especialmente religioso.

Nada, cero. La temática de «Domus Dei» o «Seu» no parte de una cuestión religiosa sino de mi admiración por las catedrales, de esa sensación de serenidad, de misticismo, del silencio, de la luz… Son aspectos más de sensibilidad, no responde a criterios ni conceptos religiosos.

La retrospectiva en Bancaja también incluye un recuerdo a «El esclavo», aquella escultura que usted mismo destruyó en el año 2000 ante el IVAM por el rechazo de su obra por parte de la dirección del centro. ¿Cómo le afectó aquello?

Lógicamente, fue un momento duro, difícil. Allí se dieron muchos factores al margen de la propia escultura, pasó del terreno artístico al plano político. Fue muy, muy, muy duro. Se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, se deformó la realidad de algunas cosas y no tenía sentido.

¿Se ha arrepentido con el tiempo de haber destruido aquella escultura?

Por supuesto que no. Tomé esa decisión de forma muy meditada y porque entendía que era lo mejor para todos. La situación se había vuelto muy difícil para todas las partes.

Políticos, medios, compañeros de oficio... ¿Con quién se llevó mayor desengaño?

Hubo de todo. Y amigos o conocidos que te pensabas que eran una cosa y resultaron ser otra. Pero por el contrario, así como había gente que me decepcionó, otra me apoyó.

¿En qué anda metido ahora?

Lo último que hice fue la serie «Devesa» y, en principio, continuaré con esta ella, pero no me gusta condicionarme demasiado. Ya veremos.