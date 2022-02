La valenciana tras "Alcarràs", la gran triunfadora de la Berlinale

El nombre de María Zamora está ligado a los principales directores del cine indie español, como Carla Simón, Nely Reguera, Carlos Marques-Marcet o Clara Roquet. Cineastas, en su día, noveles que han causado impresión dentro y fuera de nuestras fronteras. «Todo es instinto, siempre me guío por la emoción a la hora de escoger un proyecto», comenta a Levante-EMV. Como no, esta valenciana ha vuelto a acertar con ‘Alcarràs’, la segunda película de Carla Simón que ha ganado el Oso de Oro de la Berlinale, coproducida por Elástica Films, la empresa con sede en València que Zamora fundó el pasado año.

«Alcarràs es una película humanista que logra conectar con el espectador, y eso es lo que el sector necesita. Habla de un tema universal, de un cambio de paradigma que es reconocible por cualquier persona en el mundo», explica Zamora. La cinta lleva el nombre del pueblo donde se rodó, Alcarràs, un pequeño pueblo de Lleida. La trama gira en torno a la familia Solé, que cultiva melocotones desde hace 80 años en el mismo campo.

Simón ganó el Goya a la mejor dirección novel con Verano 1993, película producida también por esta valenciana. «He producido muchos directores noveles. He tenido suerte porque estos proyectos han funcionado bastante bien. Lo que más me interesa es la mirada, el cómo se cuntan las historias. La mirada es lo que hace que un cineasta sea especial, diferente al resto», añade. Su última apuesta, Clara Roquet, ganó el Goya a la mejor dirección novel hace una semana por la película ‘Libertad’.

Volver a València

Zamora lleva más de 20 años trabajando en Madrid. Comenzó en Avalon, una de las productoras de cine independiente europeo más importantes del mundo. Antes había sido ayudante de producción de Canal 9 y de la Mostra de Cine del Mediterrani. El pasado año decidió inaugurar una nueva etapa profesional con Elástica Films. Aunque la sede social de la nueva productora sea en València, Zamora sigue viviendo en Madrid. «Mi intención es trabajar cada vez más en la Comunitat Valenciana, donde se están generando muchas oportunidades en el sector. Aunque todavía no puedo dar el paso por cuestiones familiares, me encantaría acabar mudándome a València», confiesa la productora.

Zamora vio la efervescencia del audiovisual valenciano en ‘Amar’, la película de Esteban Crespo que se rodó en València. «Fueron todo facilidades. La C. Valenciana está abriendo unas líneas de apoyo muy interesantes», explica, ya que en los últimos años ha estado centrada en Cataluña o Galicia.

Su intención es generar «vínculos» con su tierra natal, por ello intentará traer el rodaje de la ópera prima como cineasta de la actriz Marta Nieto. «Estamos en plena fase de financiación y me gustaría contar con apoyo valenciano». La película se rodará en Madrid, pero incluirá escenas de costa que podrían filmarse en la C. Valenciana.

Los siguientes proyectos de la valenciana serán ‘Matria’, de Álvaro Gago; ‘Creatura’, de Elena Martín; ‘O corno’, de Jaione Camborda; y ‘La virgen roja’, de Paula Ortiz que producirá junto a Amazon.