David Callejo: "Yo soy médico y lo de ser influencer es un entretenimiento"

David Callejo es un médico anestesista de algo más de 30 años del madrileño hospital Gregorio Marañón. Además, se ha hecho un hueco en la lista Forbes de los mejores 100 influencers gracias a sus vídeos «grabados con la cámara frontal» explicando temas médicos. Ahora sale de la pantalla para contar en su libro cómo es el día a día en un hospital.

Hace poco publicó su libro ‘Lo primero, la vida’. ¿Es esto una máxima de los sanitarios?

Quiero pensar que sí. Desde luego, quiero que sea una máxima mía. Que lo primero fuera la vida de los pacientes, y también mi vida propia. Este libro va de eso, de cómo la vida de los pacientes y la de los médicos se acaban relacionando mucho. Creo que la gente tiene la visión de que un buen médico te puede mejorar o cambiar la vida. Yo he querido darle una vuelta de tuerca y contar cómo los pacientes muchas veces también pueden cambiar la vida de los médicos.

Cuenta que ser médico no fue algo vocacional. Sin embargo, logró acabar una de las carreras más duras. ¿Por qué la eligió?

No pienso que haya algo vocacional, creo que esa es una excusa para pagar poco. Yo no tenía claro que quisiera ser médico, aunque sabía que quería un trabajo relacionado con la salud. Dentro de mis dudas, mi padre me dijo que le gustaría tener un hijo médico. Y esa frase, junto a cosas mucho más mundanas como que mis dos mejores amigos vivían al lado de la facultad de Medicina, me hizo lanzarme a estudiar esto. En ningún momento sentí una gran vocación, pero aún así, ahora creo que tengo el mejor trabajo del mundo.

Se le ha considerado uno de los mejores 100 influencers por la revista Forbes. ¿Se considera influencer?

(Risas). No, yo me considero médico. De hecho, me hizo mucha ilusión este premio de Forbes, pero a la vez me hizo mucha gracia. Mi madre dice que si después de 6 años de carrera, 4 de especialidad y 5 para la tesis me llaman influencer es que algo he hecho mal. En la Forbes había influencers súper potentes que se dedican a eso, y que a mí me metan en la lista con ellos, que grabo vídeos con la cámara frontal del móvil contando cosas de medicina, me parece curioso. Estoy muy agradecido, pero no me considero influencer y no quiero tener intrusismo en ese campo. Yo soy un médico que habla de salud en redes sociales.

¿Es fácil compaginar su trabajo en el hospital con el que hace en las redes?

Sí, porque para mí lo fundamental es ser médico. Las redes son como un entretenimiento. Lo hago cuando saco un hueco, cuando veo que hay algún tema que genera dudas, pero es algo que hago en mi tiempo libre, sin ningún tipo de obligación. Creo que eso es lo que hace que sea divertido y me siga gustando.

¿Por qué se lanzó a compartir sus conocimientos en redes?

Más o menos por azar. Yo daba clase en una academia que prepara para el MIR y los alumnos me animaron a abrirme un perfil en instagram, que creían que podría tener mucho éxito. Al final me lo hice y empecé a divulgar sobre diversos temas. Un año después estalló la pandemia, empecé a hablar de la covid porque era el tema de moda, y llegó mucha gente a la cuenta que ya no eran sanitarios, sino público general. Ahí adapté un poco el mensaje y la cuenta siguió creciendo. Cuando todos estábamos cansados de hablar de covid, volví a hacer vídeos de contenido más general, de hábitos saludables.

¿Y a escribir un libro?

Porque veía que la sociedad estaba súper polarizada. En la pandemia vi que la gente piensa que la medicina es blanco o negro, y cuando contábamos cosas del virus se quejaban de que «no se ponen de acuerdo ni ellos». Y esto es algo que a veces pasa, existe una escala de grises muy importante y, cuando ponemos un tratamiento a un paciente, no sabemos muchas veces si va a funcionar o si es el mejor. Y muchas veces nos equivocamos. Es algo que pasa y yo lo quería contar.

¿Tiene pensado escribir otro?

Estoy contentísimo porque la gente que ha leído el libro me pide un segundo. No descarto hacerlo, pero de momento quiero disfrutar este.

¿Cree que el tratamiento mediático de los temas de salud, como estamos cansados de ver actualmente, es correcto?

Creo que el problema es que tenéis que vender, hacer un contenido que la gente consuma, con rigor, y eso os lleva muchas veces a hacer titulares que luego poco tiene que ver con la noticia. Yo he leído que el coronavirus lo hemos superado ya 4 o 5 veces. Son noticias que generan en la sociedad una sensación de «nos están tomando el pelo». La gente acaba desesperada y eso genera el caldo de cultivo perfecto para que calen muchos bulos. Aun así creo que habéis hecho un buen trabajo porque os habéis tenido que especializar en contenido sanitario, que seguramente no era vuestra especialidad, y creo que a día de hoy la sociedad sabe lo que es una PCR o un test de antígenos y es mérito de los medios de comunicación.