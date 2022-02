José Luis Villacañas: "El matonismo de Vox es la previa de la revolución pasiva"

Este libro de José Luis Villacañas tiene un poso poético y trágico. Tres años preparándolo, acudiendo a escritos de los protagonistas del régimen y otros coetáneos para deconstruir el franquismo. El filósofo Villacañas pretende que este ensayo sea «un instrumento de producción de ciudadanía democrática madura». El viernes presenta ‘La revolución pasiva’ en la librería Ramon Llull de València, y el sábado pasado estuvo en Brujas donde está enterrado Lluís Vives, el protagonista de su penúltimo libro.

De Vives a Franco, hay un triple salto mortal.

Hay una venganza histórica de Vives, que pasa por conservador, por su vinculación a Menéndez Pelayo, pero Vives es el que rompe con la Edad Media y más se proyecta hacia la modernidad.

El franquismo hizo correr que Vives era el primer filósofo anticomunista.

Forma parte de la desfachatez de la propaganda franquista. Vives es el primero que denuncia la centralidad del capitalismo financiero.

¿Cómo se pasa de una victoria militar a la hegemonía?

La Guerra Civil fue una guerra de cerco, en términos gramscianos. Aquella en que los dos enemigos calculan la fuerza del otro y saben que tienen que ponerlo todo en el asador.

En el caso español, un bando con disciplina militar y otro sin.

Gramsci dice que en las guerras de cerco se debe generar una centralización del poder que impida la tendencia a la fragmentación. Quien logre esa concentración del poder gana.

Entrar a una guerra de cerco sin poder concentrado es suicida.

¿Lo qué hizo el Frente Popular?

La República va a una guerra para la que no tiene poder constituyente.

Una guerra que provoca la derecha.

La guerra fue el último recurso de la derecha. El primero era Gil Robles, que tenía claro eliminar al pueblo republicano, la aspiración de las elites históricas desde la fundación de la Inquisición.

¿Cómo?

Eliminar a las elites republicanas, virtuosas y críticas. Lo hace la Inquisición y también sucede con los Austrias, las Germanías, Conde y Luque, y los Borbones.

¿Eliminar al pueblo republicano es la primera fase de la revolución pasiva?

Y la fase destructiva del poder constituyente. A partir de ahí Franco tiene claro que va a ejercer una dictadura soberana, donde tiene que establecer una materia popular, en el sentido de Maquiavelo, propia de la nueva nación, que es el almogávar.

¿El almogávar?

Sí, una cosa muy extraña. El almogávar es un soldado profesional con antecedentes islámicos, que pasa a ser el tipo étnico.

¿El hombre nuevo de Franco?

Una etnicidad española que en el fondo es africana. Este almogávar como resorte último de la nación integra al falangista como segunda materia. El falangismo es una cuestión de elites madrileñas, una forma de milicia que dirige el general Monasterio, de memoria actual.

¿No es muy presuntuosa la tesis que Franco fuera lector de Maquiavelo y Gramsci?

Es lo que digo, la izquierda lo piensa y la derecha lo hace.

¿Franco, un intelectual?

No, ante todo era una persona astuta.

¿Quiénes eran su materia gris?

En un principio el embajador italiano [Roberto Cantalupo], que sí había leído a Maquiavelo...

Qué según dice, es la biblia del realismo político.

Por eso empiezo por ‘Castruccio Castracani’ -no por ‘El Príncipe’-, por la mentalidad de los condotieros. Franco era un condotiero.

¿Sin saberlo?

Claro, no tiene que leer la biografía de Maquiavelo de Castruccio, porque lo que está en juego es un tipo humano con prolongación en el tiempo, sobre todo en un país tan arcaico como España.

Escribe que la figura física de Franco no estaba predestinada al ejército.

Tampoco Castruccio. El primer capítulo se llama «La falta», donde el lector fino sabe que estamos hablando de Freud.

¿Ha psicoanalizado a Franco?

Esa falta de vacío le genera un resentimiento existencial que obliga a demostrarle a todo el mundo quién es. Siempre con la necesidad de arriesgar la vida, simplemente para ser el amo, porque tenía que llenar un vacío completo y una ausencia radical de afecto. Por eso tengo que comenzar diciendo que el ejército es su padre...

...¿Y África su madre?

Claro, igual que Castruccio sale de la nada, que son los hombres que tienen una ambición infinita, porque nada puede calmarlos.

¿A quién escucha Franco una vez en el poder?

Está rodeado de muchos filoitalianos como Jiménez Caballero, Sánchez Mazas y Javier Conde [discípulo de Schmitt, diplomático de la República y espía a favor de Franco]. La tradición franquista es Maquiavelo, que describe al tirano con la finalidad de instruir al pueblo republicano para que se ande con cuidado.

¿Franco dura tanto por falta de oposición?

Los opositores se equivocan porque Franco se constituye con el visto bueno de la embajada británica y con la no intervención francesa. Desde el punto de vista interno, la República no tenía un claro poder constituyente, porque estaba fragmentada y sus relaciones internacionales eran con Rusia, que como estamos viendo puede organizar un poder disolvente, nunca constituyente. Así que Franco tiene un doble ventaja, un poder unitario y aliados internacionales verosímiles.

¿Qué consolida con la propaganda de sus ‘25 años de paz’?

Lo relevante es la secuencia. Franco condotiero, príncipe nuevo y con doble cuerpo del rey (la Falange y el Estado). Se fía de altos militares, nobles que habían estado con Primo de Rivera y el arzobispo de Madrid Eijo y Garay. Para el Estado se entrega a las fuerzas tradicionales que las protege hasta el final, y como persona a la Falange.

¿Ahí es cuándo pasa de condotiero a príncipe nuevo?

Pero pasa de príncipe nuevo a príncipe civil, con el camino inevitable de olvidar las crueldades que tuvo que hacer al principio para rebajar la represión. Maquiavelo dice que si el príncipe es muy malo al principio y luego rebaja la tensión será más querido que si hubiera sido bueno al principio y luego cruel. Para eso se presenta como príncipe de la paz. Ocupa el espacio del pacifista y deja el resentimiento a quien le discuta la paz.

¿Un príncipe de la paz sin dejar la violencia del régimen?

La clave es que deja la violencia del régimen en la latencia mediante el Tribunal de Orden Público y la estructura judicial. Sustituye el pueblo republicano por el pueblo apolítico.

¿Dónde es peor ser antiespañol que comunista, como Berlanga cuando estrenó «El verdugo»?

También hablo de esa gran película que muestra la violencia que está quedando latente en el poder judicial, con esa maravilla de escena final para identificar al régimen, donde todos los que rodean al verdugo están hablando de la muerte como algo normal. Berlanga es el testimonio del franquismo, por eso titulo un capítulo ‘Berlangalandia’.

Dónde sostiene que el régimen genera una hegemonía económica, judicial, educativo y religiosa, pero no lo consigue desde el punto de vista cultural.

La fragilidad de la revolución pasiva de Franco, que no es perfecta, es por dos problemas fundamentales. Cultural, porque a partir de 1955 ya no hay cultura franquista. Y no se puede generar una política propia sin cultura.

Su conclusión es que todavía no se ha podido constituir un pueblo republicano.

La batalla que ha ganado el franquismo es que no hemos percibido los tiempos de la construcción de un pueblo republicano, que son lentos, sobre todo cuando a nuestras espaldas está la voluntad permanente de destruirlo, que sigue siendo la voluntad del régimen político español. El libro llama la atención de la dificultad de ese problema.

¿Cómo se supera?

No podemos caer en el mismo error que la Segunda República, que pensó que el pueblo antimonárquico es republicano. El pueblo republicano no es un pueblo entusiasmado por la monarquía, pero ni siquiera debe ser antimonárquico. El día que el pueblo español sea un pueblo republicano, la monarquía se irá por añadidura. No ha habido ninguna fuerza política en este país que haya querido construir un pueblo republicano como tal.

¿Hace falta un partido republicano de derechas?

Falta un partido que entienda bien el proyecto de construir un pueblo republicano. El dilema actual es es que los republicanos catalanes no tengan ningún tipo de esperanza de construir un pueblo republicano español.

¿Vox representa el neofranquismo?

Vox es el regreso a una politicidad de la barbarie, que se basa fundamentalmente en el cansancio radical ante cualquier esfuerzo de la inteligencia.

Vox sí que ha entrado en la guerra cultural.

Es muy fácil tener una guerra cultural cuando su tesis de cultura es «todo lo que eres es legítimo y bueno, no te esfuerces más en cambiar». Con esas premisas ganar una guerra cultural es muy fácil. Es el principio de un pueblo corrupto políticamente. Eso es lo que hizo Franco, compró a todo el mundo con su premisa de que todos tienen un precio y eliminó cualquier tipo de virtud política.

¿Cuál es el papel que le queda a la memoria democrática?

Reflexionar sobre la derrota. Se dice que la historia la escriben los vencedores, no es verdad. El vencido tiene mayor necesidad de escribir la historia que el vencedor, porque solo puede tener futuro si se explica su derrota para desprenderse de todo resentimiento histórico. La memoria histórica debe hacer mentira lo que dice Elliott: «ningún pueblo que ha atravesado una guerra civil la ha superado».

¿Qué falta para volver a un pueblo republicano?

Lo que va a producir un pueblo republicano es la orientación en el presente de los intereses de los españoles hacia una constitución republicana. Tiene que anclar en el punto que «el atado y bien atado» se demostró que no estaba atado.

¿Cuál es ese punto?

En el último episodio digo que la idea de la Transición está organizada sobre las previsiones franquistas. El Rey sabe que su legitimación pasa porque gobiernen los vencidos, que son dos, dejando aparte el País Vasco: socialistas y catalanes. Ese pacto funcionaba y se vio cuando el Rey dijo aquello de «Jordi, tranquilo», la noche del 23F.

¿Funcionaba?

La derecha, la foto de Colón, busca hacer reversible el régimen de las autonomías, el Título VIII de la Constitución. Para esa batalla la derecha se puede meter en un inmenso berenjenal constitucional y un inmenso problema político cuyas consecuencias nadie sabe, así acaba mi libro. Cuando estalle la contradicción de su «la Constitución es sagrada», y por otra parte, el «carguémonos el título VIII», del que depende el bienestar de los españoles.

¿Un ensayo militante?

Solo tengo dos fidelidades, a mi inteligencia y a la mirada de los campesinos, al ‘populo minuto’. El libro utiliza a Maquiavelo para advertir, mirad lo que hacen los tiranos, deberíais organizaros. Los tiranos aspiran a la grandeza, los pequeños a la libertad. Nos jugamos regresar a la previa de la revolución pasiva con el matonismo de Vox. Las revoluciones pasivas duran porque las elites se benefician de su capacidad de reflexión y reforma.