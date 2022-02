No sé cuántos años hace que nos conocemos. Los años son una mierda. Pasan más rápidos que una flecha sioux en busca del rostropálido que les robó a lo bruto las praderas del Oeste. Pero da igual. El tiempo no admite ninguna remisión. Lo decía el poeta Eliot y tenía razón. Así que no hay vuelta atrás y un día supe que entre él y yo había surgido ese milagro laico que es la amistad. Lo he dicho y escrito muchas veces en estos tiempos atroces del puñetero pangolín. La mejor resistencia frente al desespero y el cansancio -aparte la sanitaria- es la que nos ofrece la gente a la que queremos y nos quiere. Y ese bálsamo no necesita dosis de refuerzo: está ahí y sabes que una llamada de teléfono o un wasap (es lo único que manejo con una cierta solvencia, no crean ustedes que mucha) trocará la inquietud en una balsa de tranquilidad y de sosiego. Sentirme amigo de Ortifus desde hace tantos años me conforta siempre. Ortifus es el nombre artístico de Antonio Ortiz Fuster. Un crack con el lápiz en la mano. Siempre me lo imagino así, con un lápiz en la mano, o en la oreja, como si trabajara en una carpintería. Sus dibujos están llenos de vida. Esto puede sonar rematadamente cursi: «llenos de vida», vaya imagen, ¿no? Pues me da igual. Los personajes de Ortifus no se están quietos ni atándoles las manos y los pies, o aunque los mates.

También hay otra imagen suya que me gusta recordar: cuando tocaba el bajo en Control, grupo musical valenciano de finales de los sesenta. Soy fan de muchos de aquellos grupos y sigo escuchándolos con una devoción insobornable. Pero lo suyo fue y sigue siendo dibujar. Una vez fuimos juntos a visitar al genial dibujante José Ortiz, a quien él conocía y admiraba: tenía que hacerle yo una entrevista para la colección que publicaba este diario sobre el tebeo valenciano. Un lujo aquel día: dos ortizes geniales de una tacada. En Levante-EMV -casi al mismo tiempo, también en Cartelera Turia- hemos cubierto y seguimos cubriendo casi toda nuestra vida periodística. Todos los días de esa vida aparece su viñeta en estas páginas. Inventa con una rapidez asombrosa. Pero no crean ustedes que no se calienta la cabeza. Se la calienta. Muchas veces lo vi sentado a su mesa en la redacción, mirando a lo lejos, como si estuviera descifrando el código enigmático de los Diarios de Wittgenstein. Y es que Ortifus hace fácil lo difícil. En un par de trazos nos descubre el mejor itinerario para no extraviarnos en la búsqueda de esa isla del tesoro que nadie conseguirá quitarnos de la cabeza. Y mira que hay gentuza que lo intenta todos los días con una inquietante y cabezona vocación de terminator. Todo lo que pasa a su alrededor lo mete en la cazuela. Lo malo y lo bueno sale de su caletre con un sentido del humor increíble, con esa ironía que se esconde en la tímida sonrisa que nunca lo ha abandonado, si acaso sólo en los momentos más tristes de su vida, que también los ha habido. Pero lo más hermoso de sus dibujos es que nos ayudan a vivir de otra manera las sombras cotidianas, los bajones emocionales, eso que si lo vivimos con una miaja de humor será más definitivamente soportable. Escribo sobre el amigo de tantos años porque ahora mismo se presenta en el Centre Cultural la Nau, edificio histórico de la Universitat de València, una exposición de su obra casi completa. A los mandos de esa magnífica muestra andan Álvaro Pons y Daniel Tomás, y es un gozo recorrer toda una época con los dibujos de un artista irrepetible. No sé de dónde me ha sacado, pero yo mismo ando colgado en una de las paredes de la sala de exposiciones. Una caricatura grande con mi careto de hace siglos a la que le ha pintado una olla a punto de explotar. Será por aquello de viejo gruñón, como me llama alguna gente quiero pensar que sin maldad. Lo que les digo es que verme ahí, al lado de personajes a los que admiro, me llena de orgullo. También hay otros a los que desprecio con ganas, y seguro que ellos a mí. La vida también es eso: dejar claras las diferencias. Pero lo mejor de todo es que sólo por estar en esa exposición ya vale la pena haberme dedicado a dos oficios que, con el de hornero, amo con locura: el periodismo y la literatura. Un día de hace muchos años, mi padre le preguntaba al primo Miguel si creía que lo que yo hacía servía para algo. Se refería, precisamente, al periodismo y la literatura. Formar parte de la obra de un artista grande como mi amigo Ortifus es la mejor respuesta que, aunque no puedan leerla, les ofrezco a los dos este domingo. Gracias, Toni, por la amistad y tantas cosas. Gracias.