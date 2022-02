El diseñador valenciano Santi Mozas debuta en Cibeles

El valenciano Santi Mozas, director creativo de la firma COMPTE, es uno de los nueve seleccionados para desfilar en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y con ello a optar a ganar el galardón que cumple su 19ª edición. Como novedad este año, Mercedes-Benz Fashion Talent vuelve a recuperar su carácter internacional y la firma seleccionada desfilará en la pasarela de Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

La firma COMPTE cuenta historias a través de la moda con el espíritu inocente y creativo de los cuentos infantiles. Con la fantasía por bandera, presenta su primera colección cargada de referencias pictóricas clásicas y contemporáneas.

La primera colección de Compte está cargada de referencias pictóricas clásicas y contemporáneas

El nombre COMPTE [kómte] hace referencia directa a las raíces de la marca, la ciudad de València, y a su vez al ADN de la marca. Su traducción literal es “cuento” y ese es justo el objetivo final de sus colecciones: contar historias y transformarlas en algo bello. Porque uno de sus valores fundamentales es mostrar la belleza que hay escondida tras lo feo o lo siniestro.

El espíritu inocente y creativo de los relatos infantiles también son parte de la esencia de esta firma de moda. Crear prendas y estilismos desde la mentalidad libre y sin prejuicios de un niño pequeño. Sin límites.

"Life is not a fairy tale" es la primera colección/historia de la firma y no se centra en ningún cuento en concreto, sino que habla del dolor, del desmembramiento, del sufrimiento pero sobre todo, habla de superación, de regenerar heridas y reparar lo dañado. Al final, la vida no es un cuento de hadas, pero aprendamos a vivir como si fuera uno. “Life is not a Fairy Tale” se convierte así en un statement de marca. En “Life is not a Fairy Tale” son importantes las referencias pictóricas clásicas y contemporáneas. El arte forma parte de COMPTE como forma expresión. Esta propuesta se inspira también en la obra de Lucio Fontana, artista ítalo-argentino que, en lugar de utilizar un pincel, empleaba la fuerza de un cuchillo. Sus obras más conocidas son lienzos monocromáticos, castigados a base de buchi i tagli (agujeros y cortes), que nos hablan, entre otras cosas, de lo que es el espacio real, del material para su uso conceptual, del objeto, del gesto individual, de violencia...