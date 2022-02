La catarsis de Juana Acosta

La vocación de Juana Acosta era ser bailarina. Lo tenía muy claro. Un día, con 16 años, cuando se disponía a ir a una de sus clases, sonó el teléfono de su casa. A bocajarro le anunciaron que su padre había sido asesinado. La violencia, contó ayer horas antes de subirse al escenario para representar en el Teatro Principal 'El Perdón', castró su vocación. El baile desapareció de su vida y todo su dolor lo volcó en la interpretación. "El arte me salvó la vida", confesaba. Hace diez años, relata la actriz colombiana, acudió al teatro para ver el espectáculo 'Return' en el que Chevi Muraday y Marta Etura indagaban en las relaciones de pareja a través de la danza. Le fascinó. Y no solo eso. Juana visualizó que "algún día" ella estaría con el Premio Nacional de Danza sobre el escenario.

Ella, una mujer de impulsos, un buen día sintió la "necesidad vital" de contar su trágica historia a través de la danza, su pasión exterminada por el drama del asesinato de su padre.

Y el camino de sanación lo está recorriendo con Chevi Muraday, una de las personas a la que más admira. "Su historia es muy dolorosa y tiene mucha oscuridad pero hemos sabido sacarle luz", explica el bailarín. "Yo me he puesto al servicio absoluto de lo que ella ha querido contar", sostiene.

Más allá de su introspección personal, Juana acudió a sus familiares para tratar de recuperar la figura de su padre y se encontró con que "el no perdón también es lícito". "El perdón", todo un homenaje "absoluto" a su padre y por extensión a su familia, está siendo para la interprete "sanador" aunque "perdonar no es olvidar", pero sí un punto de apoyo para "volver a vivir". Algo a lo que su hermano mayor no pudo agarrarse y que le llevó, quince años después, a suicidarse. "Él no consiguió avanzar y agarrarse a la vida", compartía.

Con 45 años, Juana Acosta ha vuelto a bailar y se siente orgullosa de ello. "Han sido meses de ensayos muy duros donde me he puesto al límite. No me siento bailarina, pero me siento feliz de haberme lanzado a bailar de la mano de Chevi", relata tras describirse como una mujer "muy disciplinada" y "entregada al trabajo".

Esta función catártica, en la que se mezcla la palabra con el movimiento, cerrará el círculo en abril cuando Juana Acosta y Chevi Muraday mostrarán su arte al público en Bogotá y Cali, donde precisamente su padre, Álvaro Acosta, fue asesinado.