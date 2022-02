Del stiletto pocas se bajan

Con tacón o sin tacón. ¿Debe una presentadora de informativos utilizar stilettos para transmitir una imagen de seriedad? No hay regla que lo exija, pero la realidad es que son pocas las periodistas que prescinden de ellos si tienen que ponerse de pie en el plató ante la cámara. La moda, últimamente, indica que el clásico salón está siendo relegado por las sandalias. Esta semana ha sido Victoria Maso, de À punt, quien ha desvelado que le «ha costado» conseguir poder presentar en la cadena autonómica con un zapato bajo: «Puede parecer poca cosa, pero ha costado», compartía a través de un tuit en el que, con el hashtag «contra la tiranía del tacón alto», alertaba de que la libertad a la hora de elegir qué zapato calzar no es tal cual. E iba más allá para dejar entrever que, en À punt, se desaconseja el zapato sin tacón: «Una victoria gracias a una cuantas complicidades y algunas resistencias». En un tuit posterior, Maso consideraba el calzar un mocasín de color beig como un «paso simbólico» para «quitarnos la presión que sentimos las mujeres sobre nuestra imagen». Preguntada por Levante-EMV, la periodista rechazó el jueves volver a pronunciarse. Desde À punt, la cadena para la que trabaja Maso, ayer restaban importancia al acto y aseguraban a este periódico que la presentadora «propuso presentar con zapato plano y la dirección de informativos le dijo que no había ningún problema y se adquirieron zapatos planos de vestir». ¿El modelo? «Zapatos formales porque es lo que exige el registro de informativos». ¿Qué registro? Las indicaciones contempladas en el Libro de Estilo de la CVMC en referencia a la imagen personal (Capítulo 3.2.1.15) que dice que «las personas encargadas de la caracterización, el vestuario, el maquillaje y la peluquería contribuyen a la creación de una determinada imagen teniendo en cuenta las características del programa, las líneas que marca el departamento al que están adscritos los profesionales que salen por pantalla y su opinión. En cualquier caso, evitaremos estereotipos de género innecesarios que refuercen ideas preconcebidas o que remarquen desigualdades entre hombres y mujeres. En especial, las profesionales deben ser tratadas respetuosamente, y debe rehuirse de la cosificación y la sexualización cuando no sea ésta la temática».

Lara Siscar, Jose Saez y Ana Cuesta

Tres rostros, valencianos, muy conocidos a nivel nacional son Lara Siscar en La 1, Ana Cuesta en LaSexta y Jose Saez de Antena 3. A las tres, la «victoria» de Maso por poder utilizar calzado plano para presentar el informativo les sorprende porque, las tres coinciden, en que se sienten «libres» a la hora de escoger calzado y vestuario. «No me imagino a mis jefes metiéndose en esa decisión. No utilizo zapato plano porque no me lo he planteado. Uso tacón porque me siento mejor, por una cuestión de imagen y por un equilibrio de tamaños con mi compañero (Diego Losada)», explica Lara Siscar, presentadora de los informativos del fin de semana de La 1. «Nunca me han dicho que me tengo o no que poner», apostilla. La ropa, como le ocurre a Ana Cuesta, la elige en consenso con su estilista. «Ella ya sabe qué me gusta o no. El estilismo no debe confundir ni desviar la atención del espectador. En LaSexta queremos dar una imagen limpia porque la credibilidad también se transmite a través de la ropa que utilizamos», comparte Ana Cuesta.

Jose Saez asegura que, en Antena 3, a pesar de lo que el espectador pueda pensar, «no hay normas» y cada presentadora viste «como se siente más guapa». «A mi no me gustan los escotes pero siempre he utilizado tacones cómodos porque siento que me estilizan. Susana Griso, por ejemplo, un día a la semana que suelen ser los viernes prefiere zapatillas. Todo depende de cómo lo combinas», apunta la valenciana que, confiesa, suele ir a comprar la ropa con su estilista para que esta sea de su gusto. «Lo importante es sentirte cómoda. Ahora que ya no estas todo el rato sentada es lógico cuidar más la imagen y tener un estilo propio que acentúe tu personalidad. ¡Cuando no nos levantábamos de la silla era un espectáculo vernos!», bromea. En Antena 3, al contrario que en otras cadenas, no hay cesiones de ropa y esta es propiedad de la cadena

En todos los casos, explican, se prefieren los colores neutros para que se centre la atención en lo que se está contando y no en quien lo está contando y que el estilismo sea coherente, que funcione técnicamente en colores, formas y estampados junto a la iluminación, el fondo del decorado o el grafismo de cada espacio debe encontrar coherencia con el estilismo que se utiliza.

A todo esto, los presentadores tienen poco donde elegir y se mantienen fieles a los trajes chaqueta de color oscuro. Solo las corbatas hacen que la apariencia cambie de un día a otro.