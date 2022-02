Menys folklore i més traduccions. El Simposi Internacional Joan Fuster de la Universitat de València ha obert les seues sessions amb una classe d’alta literatura de la catedràtica de Literatura espanyola i de Llengua i literatura catalanes de la Universitat de Torí, Veronica Orazi.

La professora italiana va reclamar una “operació Fuster" per internacionalitzar més la seua producció literària. “Cal traduir més a Fuster”, va dir. Tot seguit va enumerar un seguit d’accions que s’haurien de realitzar coincidint amb l’Any Fuster. Traduccions amb editorials solvents i tenint en compte el destinatari internacional, reedicions de l’obra fusteriana i la promoció de crítiques en els suplements culturals dels millors diaris europeus, perquè “la crítica alimenta la crítica”.

Orazi va incidir en el paper de la traducció “com una forma d’entrar dins de l’univers” de Fuster. Esmenta que el coneixement de l’autor valencià a Itàlia és “molt deficitari” malgrat la seua producció ‘mise en abyme’. Un concepte literari que defineix la seua obra multidimensional i perdurable, basat en el que André Gide va denominar el procediment de col·locar un segon relat dins d'un primer.

En definitiva, el ‘mise en abyme’ és la introducció d'una història dins d'una altra successivament, a manera de nines russes o caixes xineses. Una tècnica que segons Orazi és molt característica en Fuster, que li va permetre unes perspectives il·limitades, tant des del punt de vista com a escriptor, com la difusió entre una comunitat lectoria àmplia.

La rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, ha obert el Simposi Joan Fuster amb una reivindicació del “valencià etern”, i recordant que es va doctorar en la UV en 1992, així com destacant el treball la Càtedra Joan Fuster en la promoció i difusió de la seua obra. Mestre no va deixar passar l’ocasió per condemnar la invasió de Putin a Ucraïna.

El congrés sobre Fuster continua fins dimecres.