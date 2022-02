Leiva anuncia las primeras fechas del Tour Cuando te muerdes el labio, en las que presentará canciones de su nuevo disco. Como es natural, el cantante pasará por la Comuntiat Valenciana. Actuará el 28 de agosto en el Som Festival de Castelló, el 28 de agosto en el Multiespacio Rabasa de Alicante y el 6 de julio en los Jardines de Viveros de València.

La primera fecha anunciada de la gira, en el Wizink Center de Madrid el próximo 1 de junio, agotó entradas en menos de 9 horas, y el segundo día (previsto para el 5 de junio) ya tiene colgado el SOLD OUT. Además, el que será su estreno en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México también ha logrado el SOLD OUT en tiempo récord (aunque no se descarta una futura ampliación de aforo, si así lo permitiesen las autoridades mexicanas), al igual que las fechas en A Coruña (30/abril) y Barcelona (28 de mayo), ciudad esta última para la que se ha abierto una segunda fecha el próximo 10 de junio.