"La música hispana es música que se debería tocar, es lindísima"

Lisette Oropesa (Nueva Orleans, 1983) es una de las voces líricas más reconocidas a nivel mundial. Estadounidense de raíces cubanas, la intérprete maneja a la perfección el castellano, el inglés y también el italiano, algo que atribuye a su trabajo. Compartimos un café en la distancia. El suyo, de desayuno, el mío el de después de comer.

¿Cómo y cuándo empezó a cantar?

Mi madre era cantante profesional y también una muy buena maestra de canto y de música. A mi abuelo le encantaba la ópera y tenía una pila de discos y partituras. Yo empecé estudiando flauta, pero mi madre me empujó a estudiar canto, porque creía que tenía un talento especial. Cuando fui a la universidad tuve que elegir entre flauta o voz y finalmente escogí la voz, porque cuando empecé a estudiar canto me enamoré de la lírica.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Hay dos elementos que me encantan. Lo primero, estudiar idiomas e interpretar música de un personaje que no soy yo, pero ponerme en sus zapatos y sentir con mi voz lo que sienten ellos. La voz, que es el instrumento humano, es una marca personal. La voz de cada persona es única. Y el otro elemento que me encanta es viajar y poder estar en teatros interesantes en ciudades interesantes, y poder conocer a gente interesante que también se dedica a este trabajo. No todos los cantantes llegan a este nivel de viajar por todo el mundo, es un sueño que siempre he tenido y tengo la fortuna de poderlo hacer.

Ha actuado en algunos de los mejores teatros del mundo. ¿Hay alguno que sea especial?

Los teatros españoles. Diría que el Teatro Real de Madrid ha sido muy especial porque me ha regalado siempre un público que me ha apoyado de una manera increíble. También el teatro de la Zarzuela me recibió con un público muy entusiasmado. Como artista fue increíble, sientes que el público está contigo. Y también en el Liceu de Barcelona, en Bilbao o en Sevilla.

El próximo día 5 actúa por primera vez en València, en Les Arts. ¿Qué espera encontrar?

Espero todo lo mejor. Todo el mundo dice que es una ciudad preciosa con un parque grandísimo donde se puede correr. He visto fotos del Palau de Les Arts y me parece increíble. Tengo muchas ganas.

Buscando su nombre en Google, lo primero que aparecen son noticias sobre su bis histórico en el Teatro Real, siendo la primera mujer en hacerlo. ¿Cómo recuerda aquello?

Fue durante la pandemia y el público tenía muchas ganas de sentir la música otra vez. La segunda aria de Violeta la habíamos cortado por cuestión de tiempo, pero la gente se volvió loca y querían un bis. De esta manera pude cantar el segundo verso y así cantar el aria completa. Fue un bis porque fue algo que el público nos pidió, y es lo que hace el Teatro Real especial.

En el recital en València interpretará obras de compositores españoles como Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo, y cubanos como Gonzalo Roig. ¿Es un homenaje a sus orígenes?

Claro, sí. Como artista latinoamericana y de raíces españolas me toca, es música que siento en mi corazón. Mi abuelo tenía discos de Gonzalo Roig, nosotros escuchábamos esta música frecuentemente y es como un homenaje. Y también es música que se debería tocar, es lindísima.

¿Cómo prepara cada concierto?

Este concierto lo he escogido junto a Rubén Fernández (pianista). Tenemos un programa de zarzuela, pero en Valèncianos pidieron música de Lieder. El mismo concierto lo haremos también en Viena. Es una mezcla de música italiana, de Schubert, de Schumann, francesa y, la segunda mitad, toda española y cubana. A lo mejor como propinas ofreceremos algo fuera del programa, pero depende de cómo esté el público y lo que nos pida.

¿Hay algún papel que quisiera interpretar y todavía no haya tenido la oportunidad?

Estoy en este momento estudiando dos papeles nuevos que voy a debutar este año. Uno es de Bellini en la ópera «I puritani», que la he querido cantar por muchos años. En el futuro me encantaría interpretar otros papeles de Bellini como «La sonnambula», llevo muchos años soñando con este papel. Y algunas que no se escuchan mucho como «La straniera». Y también estoy estudiando el papel de «Alcina» de Händel.

La ópera exige buena forma física. ¿Es el running su forma de mantenerla?

Sí. Me ayuda mucho a tener energía. Es muy exigente lo que hacemos, hay que estar en forma. Lo que importa es tener el cuerpo bastante fuerte para apoyar lo que estás haciendo con la voz. Nescesitas muchísimo aliento y fuerza. Y también sirve para el estrés y la ansiedad. Todo eso se nota en la voz.

¿Ha cantado alguna vez música diferente a la lírica?

Muchas veces. Me encanta cantar música latina y pop. Yo quería ser cantante pop (risas), pero mi voz era demasiado fuerte. Yo voy al karaoke y canto canciones desde Rocío Dúrcal a Thalía.