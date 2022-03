El Museo de Bellas Artes de València ha inaugurado una nueva sala, Mujeres y artistas, dedicada a la creación olvidada de pintoras y escultoras de los siglos XIX y XX.

La presentación de este nuevo espacio ha corrido a cargo de Pablo González Tornel, director del museo, junto a La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga.

"En pleno siglo XXI aún hay que reivindicar el papel de la mujer", arrancaba Tamarit. "La historia del arte no se podría contar sin esta mirada femenina", sentenciaba en su discurso de inauguración. La secretaria quiso reflexionar sobre la hegemonía masculina que está insaturada en el arte de entresiglos y la importancia de contar la historia al completo, añadiendo el punto de vista de las mujeres. Lo cierto es que, en todo el Museo de Bellas Artes, no se encuentra ninguna obra más firmada por una mujer, además de las que alberga esta nueva sala.

Son quince obras de un total de siete pintoras y escultoras las que conforman la muestra Mujeres y artistas. Muchas de estas obras pertenecían ya a los fondos del museo, pero no estaban expuestas. El objetivo de esta muestra es visibilizar por fin estas creaciones femeninas ya que, según la propia Raquel Tamarit, "es imposible apreciar lo que no se conoce".

"Tan importante son las piezas como contar las historias que hay detrás", explica Pablo González Tornel. "La sala surge de la necesidad de contar la historia de muchas mujeres que quisieron ser artistas y no pudieron, o lo consiguieron pero lo tuvieron más difícil que los hombres", añade. El director explica que durante los siglos XIX y XX se permitía a las mujeres aprender arte, pero no dedicarse a la profesión, por eso el afán del museo es recuperar "su memoria visual, que es casi tan importante como recuperar su obra; cómo eran ellas, su nombre y su imagen". El director, además, afirma que el museo posee más obras con firma femenina, pero no se muestran en esta sala porque poseen "una narrativa distinta", son posteriores y "no encajaban".

"Estamos en muy mal momento para comprar obras de mujeres porque hay muy pocas y están muy cotizadas", confiesa González Tornel, pero asegura que quiere que el arte femenino sea "una punta de lanza del museo" .

Cada una de las obras están acompañadas de un pequeño texto en el que se pone de manifiesto su biografía, su historia y su contexto.

Mujeres artistas

Unas más conocidas y otras menos, con mayor o menor recorrido artístico, pero todas ellas comparten la necesidad de ser reconocidas y disfrutadas por el público más de un siglo después.

Abren la exposición dos artistas francesas: la pintora Adrienne Guillou y la escultora Marthe Spitzer, que vino a España movida por la corriente de las Vanguardias.

Continúa el recorrido con un retrato de la valenciana Elena Carabia pintado por Mongrell, "Elena Carabia con sombrilla", una artista muy joven cuya vida se vio truncada con una muerte repentina a los dieciocho años. A pesar de su juventud, dos de sus obras se han recuperado para esta colección. Un cuarto cuadro, también de Mongrell, en la que aparece Carabia ya fallecida, cierra esta parte dedicada a la valenciana.

A continuación María Sorolla, hija de Joaquín Sorolla, protagoniza otros dos cuadros, uno de ella en el día de su boda, pintado por Francisco Pons Arnau, su marido, y el otro firmado por ella. Tras casarse, la artista dejó de lado su afición por la pintura.

Emilia Torrente se dedicó a la escultura desde joven bajo el maestrazgo de Mariano Benlliure. Nunca ejerció profesionalmente, pero la colección ha rescatado una escultura suya de una mujer vestida de hombre. A esta le acompañan dos bustos de la propia Emilia Torrente realizados por Benlliure.

Rosario Velasco, con su cuadro "La matanza de los inocentes" (1936), de contenido político, puso su obra al servicio de la propaganda falangista e ilustró la ideología del nuevo régimen. La democracia recuperó algunos cuadros de esta época de exiliados republicanos, pero Velasco fue una artista ignorada no solo por su género, sino también por su ideología. La riada de València de 1957 dejó el cuadro cubierto de barrio durante años. Al recuperarlo, la obra fue atribuida a Ricardo Verde por la firma R.V. Fue en 1995 cuando se reconoció la autoría a Rosario Velasco.

En el otro vértice ideológico, y junto a Velasco en la sala, Manuela Ballester centra su obra en la mujer como sujeto. El museo expone dos obras de la artista: un autorretrato en el que se muestra una autoafirmación y puesta en valor de sí misma como persona y artista, y un retrato de Josep Renau.