Al cartel del recién nacido Diversity València Festival cuya primera edición tendrá lugar del 21 al 23 de julio de 2022 en la Ciutat de les Arts i les Ciències, se le suman nuevas incorporaciones valencianas.

Jimena Amarillo, Sandra Monfort y TWIN protagonizarán esta primera edición "pensada para conciertos breves enfocados a difundir su talento desde un evento internacional", ha informado el festival.

En Diversity Rising Star el jueves 21 de julio actuará TWIN. Un proyecto musical de Ana López que —tras varios discos con Her Little Donkey—, debuta en solitario con un EP donde la electrónica y los contrastes son los grandes protagonistas. Su minimalismo, según la propia artista, es su gran aliado. Con claras referencias a James Blake o Empress Of, TWIN ha trabajado junto al dúo electrónico b1n0 en temas que abordan desde las formas de querer y de perdonar hasta cuestiones como la sinceridad, el olvido y la lucha contra los demonios internos.

El viernes 22 de julio será el turno de Sandra Monfort. Lo tradicional y lo vanguardista conversan en la carrera de esta artista que se forja sobre ese cúmulo de dualidades. Técnica e intuición transitan por su álbum debut: Niño Reptil Ángel. Uno de los trabajos más fascinantes del 2021 de la música pop estatal. Lírica y canción folk para una música valenciana que trabaja para hacer vibrar el legado sonoro de su territorio desde un pálpito electrónico y vanguardista. Sensibilidad, delicadeza e ingenio puestos al servicio de una de las propuestas más singulares y prometedoras de la música estatal reciente.

Ya en la última jornada del Diversity València Festival, el sábado 24 de julio, contará con la frescura de Jimena Amarillo. “Pop moñas sin complejos”, así define su música esta jovencísima cantautora que —con tan solo 21 años—, ha generado singles tarareables desde la primera escucha. Sus composiciones no se esconden ni disimulan un romanticismo sin rodeos hacia otras mujeres. Sus historias autobiográficas narradas por capítulos generan adicción en bucle. Temas como Ni se Nota o Cafeliko cuentan ya con millones de reproducciones en Spotify.

Iggy Pop, Maneskin y Black Eyed Peas

El 'Diversity València Festival' ha anunciado a Christina Aguilera, Iggy Pop, Måneskin y Black Eyed Peas como cabezas de cartel de uno de los festivales con el cartel más potente de los últimos años.

Las entradas para el Diversity València Festival pueden adquirirse tanto en See Tickets como en la web del festival: diversityvalencia.es.