València tendrá que esperar para ver a Texas en directo. El grupo de música encabezado por la cantante Sharleen Spiteri aplaza el concierto en la ciudad previsto para el próximo 26 de marzo.

La empresa organizadora del evento mandó un mail a todos aquellos que habían comprado su entrada para ver a Texas avisando del cambio de fecha del concierto de Texas en el Palau de les Arts de València. Para ver en directo a Texas en València habrá que esperar al 6 de septiembre.

Nuevas fechas de la gira de Texas por España

València : el día 6 de septiembre en el Palau de les Arts

: el día 6 de septiembre en el Palau de les Arts Barcelona : el día 7 de septiembre en la sala Razzmatazz

: el día 7 de septiembre en la sala Razzmatazz Burgos : el 8 de septiembre en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos

: el 8 de septiembre en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos Madrid : el día 9 en La Riviera en Madrid.

: el día 9 en La Riviera en Madrid. Albacete: el 4 de septiembre en el Palacio de Congresos

El importe de las entradas de Bilbao se devolverá de forma automática al tratarse de una cancelación.

Qué pasa con las entradas del concierto de Texas en València

Aquellos que ya tengan compradas las entradas para asistir a la actuación del grupo no tendrán que hacer nada. Las entradas para el concierto seguirán siendo válidas para la nueva fecha sin necesidad de hacer ningún cambio o gestión.

Si se quiere optar por la devolución de las entradas hay de plazo hasta el 15 de abril a través de este link: https://venta.enterticket.es/eventos/texas-valencia-262609/devoluciones

Grandes éxitos

Tras el éxito de su anterior gira la banda regresa a los escenarios para conmemorar el 30 Aniversario de su álbum debut, Southside. En la actuación dle grupo no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo. Además, también deleteirán a los asistentes son sus grandes éxitos como ‘I Don’t Want a Lover’, ‘Say What You Want‘, ‘Summer Son’ o ‘Inner Smile, entre otros.