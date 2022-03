Vega: "La industria musical te roba la ingenuidad"

Vega, Mercedes al bajar del escenario, presenta un disco con el que celebra 10 trabajos publicados y 20 años de carrera musical. Desde que se diese a conocer, con tan solo 23 años en la segunda edición de Operación Triunfo, la artista no ha dejado de crear y se ha labrado su hueco en la industria musical. Un mirlo blanco es un ave fuera de lo común, reflejo de lo que Mercedes siente de sí misma en este disco.

'Mirlo Blanco' es su décimo álbum. ¿Es especial?

Mucho. Creo que quizás porque es un álbum que no está escrito con la pretensión de serlo. Cuando acabamos de grabarlo y decidimos que iba a ser un álbum me di cuenta de que tenía un grado de exposición personal mucho más alto que los otros discos.

El disco arranca con ‘El Valle’ como introducción. Hábleme de ella.

Descubrí esa canción de un poema en euskera que musicó Mikel Laboa de Joxean Artze. Obviamente no entendía nada de lo que decía, pero me enamoré de la melodía. Yo ya tenía ‘Mirlo Blanco’, y mi sorpresa fue, al leer la traducción, que hablaba de un pájaro libre al que, para amarlo, no hay que cortarle las alas. Resume a la perfección en ocho versos todo lo que es el leitmotiv del disco. Lo grabamos con una cuadrilla de chicos y chicas de allí para cantarla en mitad de un valle, rodeados de pájaros. Creo que es uno de los días más emocionantes de la grabación del disco. Dura solo un minutito, pero me parece que era una forma muy bonita de entrar en ese mundo de 'Mirlo Blanco'.

Los singles que sacó de este álbum son ‘Bipolar’ y ‘Un Golpe’. ¿Por qué estas canciones?

Honestamente no sabíamos qué escoger, cualquier canción habría sido un buen reflejo de lo que hay dentro. Empezamos con ‘Un Golpe’ en octubre porque habla de la pandemia y creía que podía quedar obsoleta si esperábamos, aunque al final vino una ola nueva. Y ‘Bipolar’ porque era para mí una canción importante, es la última que escribí. Quizás ‘Mirlo Blanco’ es la única que tenía una intención por mi parte, que salió en Navidad. Es la canción sobre la que se sustenta el resto del disco porque presenta quién es la artista que ha hecho el disco y por qué lo ha hecho.

En mis discos nunca hay colaboraciones que estén pensadas con una finalidad comercial

Habla de que en este disco es más Mercedes que Vega.

Totalmente. Soy Vega cantando el disco de Mercedes. Es la misma persona con un planteamiento un poco bipolar en ese sentido. Normalmente la artista que se conoce es Vega, pero es como decir que los anhelos que estoy cumpliendo son los personales. Por primera vez la artista está al servicio de la persona.

Hace dos colaboraciones en este disco, una con Manuel Carrasco y otra con Francisca y La Marisoul. ¿Cómo fue?

Cantar con amigos. En mis discos nunca hay colaboraciones que estén pensadas con una finalidad comercial, están hechas con gente con la que me gusta cantar y con la que tengo una amistad. Para mí es fundamental para compartir una canción que haya química. Con Manuel son 20 años de amistad y con Francisca y La Marisoul desde 2008. Me parecía bonito compartir lo que hago al otro lado del charco, con un mensaje feminista junto a dos mujeres que son líderes dentro de su proyecto, mujeres independientes que tiran del carro. Me parecía importante darle ese matiz transversal y continental a la canción, porque habla de lo que las mujeres sentimos en cualquier parte del mundo. Y ‘Contigo’ es para mi marido y quería cantarla con un amigo de los dos.

He leído que ha grabado 'Mirlo Blanco' en directo en una cinta analógica. ¿Es así? ¿Por qué?

Sí, está grabado como a la antigua usanza. Una cinta analógica no es como en Protools que puedes hacer tomas infinitas. La cinta tiene la capacidad que tiene, y eso requería que todo el mundo estuviese plenamente concentrado. Si uno para no solo estás parando tú, estás parando al resto de la banda y quizás estás parando a un compañero en su mejor momento. Requiere esa complicidad, y eso creo que se nota en el disco.

Tras casi 20 años sobre los escenarios, ¿cómo ve su carrera?

La veo donde yo quería que estuviera, ni más ni menos. Creo que el éxito es hacer lo que uno quiere y ser una artista solvente, poder lanzar mis proyectos de manera independiente con mi sello La Madriguera Records y que se sostengan. Eso me parece que es un éxito para mí a nivel personal y para La Madriguera como sello independiente. Es donde quiero estar. Lo demás es una cuestión de satisfacción porque siempre ha habido un público detrás que me ha respaldado. Así que la veo muy saludable.

¿Y qué queda de la Vega de ‘India’?

Todo, excepto la ingenuidad. Esta industria te roba la ingenuidad. Pero tampoco creo que con 43 años sea normal decir que mantengo la ingenuidad de entonces. Pero de carácter y de principios queda todo. Hace poco vi un vídeo mío con 23 años en el casting de OT y explicaba qué era para mí la música, que es una forma de comunicarme. Eso sigue intacto por suerte.

20 años, 10 discos, 5 de ellos con su propio sello. ¿Por qué decidió dar ese salto a autoeditar sus temas?

Porque no me gustó nunca la parte industrial y de comercialización de la música. No hacía que me sintiese cómoda dentro de esas burocracias tan grandes que hay en las multinacionales. Yo tenía muy claro la forma en la que quería hacer llegar al público mi trabajo y mi música. Y la atención que requería una artista como yo, a la que difícilmente podían dedicar tantas horas en una multinacional. Entonces pensé que si nadie lo iba a hacer por mí, lo haría yo. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.

'Mirlo Blanco' lleva unas semanas en la calle. ¿Cómo está recibiéndolo el público?

Fantástico. Estoy abrumada por las muestras de cariño y los comentarios. Está gustando mucho, y no solo unas canciones sino el disco en su conjunto. Llegan sorpresas como la de la semana pasada, que entré en el Top2 de ventas en este país y número uno de ventas en vinilos. Al final todas esas cosas y la opinión del público respaldan el disco. Estoy muy contenta, no esperaba tanto.

La Collector’s Box es una edición especial que añade objetos que acompañan al disco. ¿Por qué se decidió a hacer esto?

Porque, al decidir yo cómo quiero hacer llegar mi música al público, decidí hacer una edición especial no solo por el formato de escucha, sino intentar dar una experiencia multisensorial. Que a la hora de escuchar tuviese los mismos elementos que tenía yo al grabar el disco, y aunarlo a dos cosas que son muy importantes para mí, como son la sostenibilidad y la inclusividad. En la caja colaboran otras plataformas, es un proyecto conjunto del que siento mucho orgullo. Hicimos unidades muy limitadas y volaron en un día y medio.

Dentro de la caja incluye un sobre para que le puedan escribir una carta. ¿Ha recibido ya alguna?

Sí. Y las responderé yo personalmente. Siempre desde pequeña me ha encantado mandar y recibir cartas. En las que he leído me cuentan qué significa el disco para ellos o qué ha significado mi música en sus vidas. Es muy bonito.

Este viernes arranca la gira en València. ¿Qué podemos esperar de este tour?

Todas las ganas. Es el primero después de la pandemia en el que recuperamos la normalidad total. Además es en una semana que es importante en València, en Fallas. Yo tengo ganas de meterle fuego al escenario y hacer a la gente disfrutar, que hace mucho tiempo que no toco en València.