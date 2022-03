"La música ha sido un sueño delirante que se ha ‘tragado’ muchas cosas"

El antiguo vocalista de La Raíz ha decidido rendir cuentas consigo mismo en «Cinema», el segundo disco de Ciudad Jara que sale hoy a la venta, con el que canta a su madre, a su familia y a sus amigos de la infancia. En esta entrevista, en los antiguos cine Capitol, Pablo Sánchez habla de la amistad, de cuando se sitió un farsante dentro de la música y de su pueblo, Redován, en la Vega Baja.

Estamos en los antiguos cines Capitol, ¿por qué has decidido hacer la entrevista aquí?

Por Cinema, mi nuevo disco. El título no tiene nada que ver con las películas que me marcaron, etc. El título es en homenaje al pasado de mi familia. Ellos tenían un cine en mi pueblo, en Redován (Vega Baja), el sitio que más asocio a mi infancia. Estuvo en activo entre las décadas de los 70 y 80. Se quemó en el 1984, cuando yo tenía 4 años. Me acuerdo que cuando íbamos de Gandia a Redován a visitar a mi familia nos quedábamos en lo que llamábamos ‘la casa del cine’, que estaba encima de la sala. En una de las canciones del nuevo disco hablo de mi madre, en «Foto con melena», y en ella digo: «Llévame otra vez al cine que no se quemó». Quise ponerle Cinema al disco para homenajear a mi madre, a mi familia, a mi infancia. Pero con el título también apelo al mundo artístico, el mundo de la cultura.

¿Por qué has decidido escarbar ahora en tu pasado?

Las nuevas canciones fueron escritas durante la pandemia. Esto es muy importante para entender el disco. Fue creado en un momento súper concreto, marcado por la soledad, la intimidad, y objeto de muchas inquietudes y miedos. El disco refleja ese momento. De hecho, el lanzamiento me ha creado mucha controversia porque justo sale en un momento en el que parece que se está olvidando todo lo que hemos pasado en estos dos últimos años.

¿Te da miedo que el público no lo entienda?

Sí, pero bueno, es que este disco soy yo. Estoy hablando de mí. Parece que estemos en los nuevos años 20 (ríe), en medio de una locura. La gente tiene ganas de mucho desenfado y yo estoy hablando desde otro punto de vista. A la gente le suelo decir que este es un disco perfecto para escuchar en el coche, cuando estás tranquilo, solo.

¿También te tomaste la grabación a fuego lento?

Lo grabamos en Casa Murada, un estudio de grabación residencial en el Penedès. Luego lo mezclamos en Blind Records, en Barcelona.

¿Cómo va a ser el directo de este disco? En la gira aparecen festivales como el San San Festival, el Viña Rock, el BBK, Río Babel, Pirata Rock o el Festival de les Arts.

Combinaremos canciones del anterior disco y el nuevo, ya que la gira comienza el 7 de abril en Barcelona. A la gente no le habrá dado tiempo de conocer todos los nuevos temas.

¿Un disco íntimo condiciona a la hora de escoger salas y festivales?

No he elegido los sitios. Lo ha hecho gente que me conoce y sabe lo que me gusta. Realmente, en el momento que vivimos, no te puedes poner muy especialito. El primer disco de Ciudad Jara salió en plena pandemia. Tuvimos suerte porque tocamos bastante en salas. Ahora tenemos que hacerlo en festivales, ya que por fin se pueden celebrar.

En «Cinema» hay una canción que se llama «Cantantes». Tanto en el videoclip como en la letra muestras lo que pasa tras cada actuación, como la soledad. Después de la pandemia y de tus años en La Raíz, ¿ha cambiado la percepción que tienes de la música?

Mi percepción no ha cambiado. La música me sigue transmitiendo, la sigo necesitando. Pero el sector está en constante cambio. Solo con las redes sociales tenemos mucho trabajo ahí. Con La Raíz funcionaba Facebook, con los primeros pasos de Ciudad Jara, Instagram, y ahora solo nos fijamos en Spotify.

Has comentado que tu familia está muy presente en este disco, ¿pero hay alguien más reflejado? Hay una canción que se llama «Maldito escritor». Un fragmento de la letra dice: «Yo tuve mil amigos/fui mi peor enemigo/ por un sueño delirante». ¿De quién hablas?

De mí. Tengo una idea recurrente que surge en mis momentos de inspiración, que es el anhelo de juventud, un tema muy recurrente entre escritores y músicos. Tengo 40 años, tengo una hija. Sin embargo, en los ambientes en los que me muevo hay gente más joven y a veces tengo una sensación de euforia mezclada con tristeza porque me gustaría volver a sentir la euforia de ser niño. Es el típico complejo de Peter Pan. Me gustaría atreverme a hacer cosas. Está muy bien que me hayas sacado esa frase porque a veces pienso que tuve muchísimos amigos de joven, cuando no tenía grupos, pero que los he ido perdiendo por el camino. «El sueño delirante» es la música, que se ha acabado tragando muchas cosas. La frase que has mencionado la saqué de una canción de mi hermano Panxo, cantante de Zoo. En «Cançó Pòstuma» dice: «I he perdut algunes amistats/ per tindre la banda que somiava». Todos nuestros amigos de la infancia fueron a ver el concierto de Zoo en València. Cuando él cantó ese fragmentó vi desde una parte del escenario cómo muchos de nuestros amigos se pusieron a llorar. Me emocionó muchísimo. Le dije que quería coger la idea para escribir la canción «Maldito escritor».

Supongo que perder parte del contacto con las amistades de la infancia es algo universal.

¿Verdad? Esta charla parece más de diván (ríe). El otro día, por ejemplo, me fui de comida con ellos, con ese círculo mágico formado por amigos que no tienen nada que ver con la música, y estaba tan contento tío... Tanto mi hermano como yo desaparecemos de marzo a octubre porque estamos de gira y suele ser difícil juntarnos para algo así.

¿Cuál es el nuevo objetivo de Ciudad Jara?

Lo que más me importa es que la gente sepa que lo que canto es sincero. Yo he estado con La Raíz 14 años, cantando muchas consignas y cosas que sientes en determinados momentos de tu vida. Hacia el final de La Raíz, lo que me pasaba era que me sentía una especie de farsante porque estaba cantando cosas que escribí con 25 años y yo, con 38 años, ya no las sentía propias. Es inevitable que el tiempo te cambie. Le pasa a todo el mundo. Lo que me propuse con Ciudad Jara era encontrar mi rincón de paz. Hay un tema en el nuevo disco que se llama «Donde dicen que caí» que justo habla de eso. Cuando saqué el primer disco de Ciudad Jara la gente me decía que quería temas más enérgicos, más bailables. Esa canción fue mi manera de decirles que estaba intentando encontrar mi sitio. Habla de la huida. Siempre voy a intentar huir del sitio que me ancla.