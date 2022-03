El cantautor Pau Riba ha muerto este domingo a los 73 año después de una larga lucha contra el cáncer. Diagnosticado de un cáncer de páncreas, tuvo que ser ingresado de nuevo a principios de año. Aun así, se mantuvo activo y realizó varios conciertos.

El pensador anunció en Twitter el pasado 7 de diciembre su lucha: "Tras seis meses de dolor y con la doctora de cabecera apuntando erróneamente a dolor psicosomático, en octubre conseguía por fin ser hospitalizado con un diagnóstico de cáncer de páncreas. No puede ser extirpado, pero ahora y tal y como está. Vas tarde, dicen. Empezado a hacer quimio y gracias a la ayuda de muchos amigos que han puesto mucho de su parte, he conseguido iniciar un tratamiento de hipertermia y unas chutadas de vitamina con dosis altas en el Instituto Khuab, que nos tienen bien esperanzados. . Aunque lo que más me gustaba era la idea de que me curaran con frecuencias sonoras, por ahora tampoco es posible".

Nacido en Palma en 1948, Pau Riba es autor de una treintena de elepés (entre ellos, el doble 'Dioptria', escogido el mejor disco en catalán del siglo XX por la revista 'Enderrock') y una quincena de libros, y se encontraba grabando un nuevo disco junto a la Orchestra Fireluche. Era nieto del diputado y fundador de Unió Democràtica de Catalunya, Pau Romeva; del poeta y humanista Carles Riba; y de la poetisa Clementina Arderiu.