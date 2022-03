Asco de guerras

El rock ha sido tradicionalmente libertad, rebeldía, paz y amor. No estaba bien visto detrás del telón de acero. En los países de órbita soviética estaba prohibido. Era pernicioso para la juventud, les llenaba la cabeza de valores contrarrevolucionarios y, además, era vehículo transmisor del mortal virus capitalista, el modo de vida occidental, el consumismo y la vacua adoración de ídolos como Elvis, los Beatles y compañía que, comparados con los padres de la patria, filósofos, historiadores, economistas y otros intelectuales, no pasaban de ser unos mindundis.

Pese a todo, la música popular moderna se colaba de contrabando, algunas veces en los llamados bone records. Radiografías en las que se grababan los surcos con los éxitos de toda aquella chusma, como aquellos endebles y ligeros flexidiscos promocionales que se oían sin necesidad de amplificación, arrimando la oreja a la agujita que en ocasiones llevaban incorporada mientras los girabas con el dedo. Contra todo aquello luchaba el camarada Vladimir Putin cuando trabajaba en el KGB, persiguiendo la felicidad y la libertad de los demás, entiendan la metáfora. Parece que la cosa no ha cambiado demasiado. Un personaje gris, ridículo en forma y fondo, tan horrible que ni siquiera ha sido original. Otro aspirante a ‘Powerman’, lo cantaban los Kinks. Gengis Khan, Napoleón, Mussolini, Hitler y ahora él. Ya ven, de perseguir al rock and roll a poner el dedo en el botón que nos mandará a todos al carajo.

No soy el tío más informado del mundo, pero veo cómo músicos a los que admiro, incansables defensores de la libertad y del pacifismo, no saben qué posición adoptar en este asunto. Cuando la desintegración de Yugoslavia, un montón de estrellas de la música se volcó en denunciar y concienciar sobre la terrorífica y miserable guerra en los Balcanes. U2 y Pavarotti sacaron «Miss Sarajevo» y la peña del britpop publicó el disco ‘Help’ para ayudar a los niños de Bosnia en 1995. Más tarde, cuando aquella otra vergüenza de Bush contra Irak, Neil Young puso el grito en el cielo pidiendo el impeachment a través de una canción y Green Day publicaron ‘American idiot’, canela fina.

Igual todavía es pronto, pero echo de menos movimientos así. Las canciones no pararán la guerra, pero servirán de inspiración para que algunos nos posicionemos más firmemente ya sea por la razón, la belleza, la imitación, o el seguidismo fanático de tal o cual artista. Nos dan munición estética e ideológica para comprender y actuar ante problemas pequeños y grandes. El arte remueve conciencias. Habermas decía haberse hecho de izquierdas escuchando en la radio los juicios de Núremberg. Otros lo hicimos escuchando los mensajes de Paul Weller, Billy Bragg, The Clash o The Housemartins.

Dicen que tenemos que luchar para conservar nuestra libertad, pero Señor, tiene que haber una manera mejor, cantaba Edwin Starr en la soberbia «War». No sé si existe otra manera de hacerlo, dialogando, pactando o rindiéndose, no creo en Dios, y tengo miedo al holocausto nuclear. Pero lo que sí sé, porque la historia es tan cabezota como los asesinos enfermos de poder es que, si toleramos lo que sucede en Ucrania, nuestros hijos serán los siguientes. Lo decía aquel cartel de la propaganda republicana alertando contra las prácticas del fascismo y sobre el que los Manic Street Preachers compusieron una maravillosa canción.