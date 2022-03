L’any 2022 es commemora el centenari del naixement de Joan Fuster, poeta, articulista, assagista, estudiós de la cultura, de la història i de la literatura; autor d’uns 60 llibres i més de 3.000 articles, a més d’activista, conferenciant i impulsor de moltes iniciatives associatives, com Acció Cultural del País Valencià (ACPV), de la qual va ser el seu primer president.

La intenció de l'entitat, amb tot el programa preparat, és fer viu i present el pensament fusterià. L'agència de comunicació Diapasó ha dissenyat el cartell i les imatges per a les xarxes, així com la seua animació.

"Podem considerar Fuster com el pensador més important de la nostra cultura del segle XX. Va impulsar la modernització del País Valencià i l’articulació de les relacions amb Catalunya i les Illes Balears, i va posar les llavors per a la recuperació de l’autogovern del poble valencià", explica ACPV.

Per això ACPV "celebra" que les Generalitats valenciana i catalana i el Govern Balear hagen acordat commemorar conjuntament l’Any Fuster, així com l’AVL i la Universitat de València i les televisions autonòmiques.

ACPV suma a l’Any Fuster un programa d’activitats de caràcter divulgatiu, amb la intenció d’arribar a tot el territori, atés que els grans actes institucionals i acadèmics "tindran lloc a les capitals". Mitjançant les delegacions d’Acció Cultural i de la Federació Llull, "la voluntat compartida és de fer partícip dels actes tot l’associacionisme del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears".

Però, segons ACPV, també cal involucrar el món de l’ensenyament, imprescindible per a la divulgació de l’obra de Fuster i fer-la arribar al jovent, tant de l’educació secundària com de la universitat.

Amb aquesta voluntat, l’Any Fuster d’ACPV preveu diversos cicles de conferències i debats a València, Castelló, Alacant i a les comarques i universitats, amb la presentació de les publicacions sobre l’obra i la figura de Fuster que tindran lloc enguany.

També ha programat una matinal d’actualització de les propostes didàctiques de com ensenyar Fuster, destinada al professorat de secundària de valencià, d'història i de filosofia, organitzada amb la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València.

Preveu, a més a més, la publicació d'un catàleg d’activitats adreçades al jovent, amb sessions als instituts, edicions d’unitats didàctiques (per a cada nivell de l’educació infantil, primària i secundària) i auques, producció de vídeos divulgatius per a xarxes i un concurs de Tik Tok. També una lectura de textos de Fuster organitzada per la Federació Llull (que aplega ACPV, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear) en la data exacta del centenari del seu naixement, el 23 de novembre, simultàniament i de forma popular al conjunt del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

Per últim, ACPV ficarà en marxa una web especial de l’Any Fuster i una campanya de xarxes, que incloga la divulgació d’un fons de més de 200 aforismes i ofertar rutes turístiques i culturals vinculades a la vida o l'obra de Fuster.