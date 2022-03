La próxima edición del festival Deleste contará con una banda muy recordada por el público valenciano: The Sisters of Mercy. Los británicos se formaron en 1980 y rápidamente se convirtieron en punta de lanza del movimiento gótico que tanta repercusión tuvo en la Comunitat Valenciana. Actualmente, el cantante Andrew Eldritch y sus compañeros preparan una gira por el continente europeo para celebrar 40 años de éxitos.

Asimismo, la programación incluirá al grupo irlandés Pillow Queens y a la banda valenciana Novembre Elèctric. Por otro lado, el festival también ofrecerá conciertos gratuitos en la llamada Matiné Deleste. Las actuaciones estarán protagonizadas por Atlàntic y Joe Pask, entre otros. Cabe recordar que el cartel del evento ya incluía a artistas como Imelda May, Balthazar, Rufus T. Firefly, Júlia y Mr Sanchez.

De este modo, el Deleste celebrará su décimo aniversario con una programación formada por intérpretes internacionales, estatales y locales que ocupará los emblemáticos Jardines de Viveros de València. Además, el festival se expandirá por otros espacios de la ciudad para que el público disfrute de una experiencia integral. La organización también ha dado un paso adelante en su propuesta para combinar música y otras actividades culturales y de ocio.

Asimismo, cabe señalar la apuesta por diferenciarse de los grandes eventos musicales con un formato sin prisas ni masificaciones ni solapamiento de horarios. En este sentido, el festival Deleste y su patrocinador, Cervezas Alhambra, comparten la misma filosofía: ofrecer momentos singulares e irrepetibles, basados en frenar el acelerado ritmo que nos impone la sociedad y detenerse a observar y deleitarse con calma para ser capaces de sentir lo imperceptible y poder saborear la originalidad de cada instante.

Las incorporaciones al cartel

The Sisters of Mercy es una formación que nació en la ciudad inglesa de Leeds en 1980. Sus miembros fundadores fueron el compositor y guitarrista Gary Max y el cantante y batería Andrew Eldritch, quien posteriormente se encargaría de la programación de las sucesivas cajas de ritmos empleadas por la banda y bautizadas de forma genérica como Doktor Avalanche. También cabe destacar la participación del bajista Craig Adams en la primera etapa del grupo. Durante este período, grabaron canciones como “Body Electric”, “Alice” y “Temple of Love” donde ya destacaba la profunda y melancólica voz de barítono de Eldritch.

El primer álbum de los británicos vio la luz en 1985 bajo el título First And Last And Always y contaba con la participación del guitarrista Wayne Hussey. En su repertorio se incluían temas como “Marian”, “Black Planet” o “Walk Away” que se convirtieron en clásicos del llamado rock gótico y que se pinchaban repetidamente en la conocida Ruta Destroy valenciana. La marcha de los integrantes del grupo dejó a Eldritch al frente del proyecto, quien reclutó a varios instrumentistas para grabar los álbumes Floodland (1987) y Vision Thing (1990). Durante años, el cantante mantuvo una huelga contra su discográfica, EastWest, mientras el grupo seguía dando conciertos. Su visita a València se enmarca en una gira europea que empezará a finales de marzo en los Países Bajos y pasará por Bélgica, Alemania e Italia, entre otros países.

Los asistentes al Deleste también podrán bailar y corear las composiciones del cuarteto irlandés Pillow Queens. La banda fue creada por las cantantes e instrumentistas Sarah Corcoran y Pamela Connolly en 2016 con la compañía de la guitarrista Cathy McGuiness y la batería Rachel Lyons. Sus primeros EPs, Calm Girls (2018) y State of the State (2020), dejaron clara su militancia queer, sus preocupaciones sociales y una paleta sonora muy diversa que incluye líneas de guitarra cercanas al punk y temas atmosféricos. Con estas cartas de presentación, las dublinesas telonearon a formaciones como Pussy Riot, Future Islands e IDLES. En septiembre de 2020, Pillow Queens publicó su álbum de debut, In Waiting, al que seguirá en los próximos meses Leave the Light On.

Asimismo, la formación valenciana Novembre Elèctric presentará las canciones del nuevo disco, Memento, cuarto trabajo de la banda que ha contado con un proceso participativo para su materialización y con la producción de Pachi García "Alis". Liderada por Yeray Calvo, Novembre Elèctric es una de las bandas más galardonadas y prestigiosas de la nueva escena musical valenciana, con varios premios Ovidi Montllor y Carles Santos.

Matiné de conciertos gratuitos

Por otro lado, el festival anuncia la iniciativa Matiné Deleste, una serie de conciertos gratuitos que tendrán lugar en los propios Jardines de Viveros y que servirán de escaparate de bandas valencianas. Además del directo de Mr Sanchez, formación de rock alternativo, el público también podrá escuchar las propuestas de Atlàntic y Joe Pask. Los primeros facturan melodías de power-pop directas y eléctricas y su segundo trabajo, Volem els ponts, fue galardonado como mejor disco de pop en los Premios Ovidi 2020. Por otro lado, Joe Pask es la formación encabezada por el alcoyano Josué Miró y ha dejado buenas muestras de pop-rock con regusto estadounidense en los discos Salt (2018) y Jo i el món (2021).