S’acaba de presentar el llibre-catàleg del pintor avantguardista i antic membre del grup Los Siete Vicente Gómez García, tot just quan fa una dècada del seu traspàs als 85 anys. Gómez va estar company de Juan Genovés, Eusebio Sempere, Joaquim Michavila o Ángeles Ballester entre d’altres destacadíssims pintors de postguerra.

Vicente Gómez, tanmateix, no ha estat fins ara tan (re)conegut, precisament pel seu caràcter més bé introvertit, solitari i per la seua dedicació en cos i ànima a la creació, tant pictòrica com escultòrica. Excel·lent dibuixant i colorista, la seua producció anà evolucionant fins consagrar-se com un autor captivat per l’abstracció, la geometria i un domini prodigiós del color. Els retrats, els paisatges oberts, les naturaleses mortes i, molt en particular, els paisatges urbans de València de mitjan i gran format són els gèneres que millor defineixen la seua obra. Al capdavall, una trajectòria compacta al llarg de seixanta anys que ara, per fi, compta amb una excel·lent monografia on han participat diversos autors de la Universitat de València, de la Universitat Politècnica de València, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, de l’Ajuntament de València... i que han coordinat Josep-Marí Gómez Lozano i Joan Gómez Alemany, fill i net del pintor.

L’acte de presentació ha estat al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i ha comptat amb una gran presència de públic i estudiants i ha estat presentat per Ester Alba, vicerectora de Cultura i Societat de la institució acadèmica, Emilio Iranzo, vicedegà de Cultura de la facultat i Josep-Marí Gómez, coordinador del llibre coral. Després ha seguit amb les interessantíssimes intervencions de l’editor, així com de Pascual Patuel, Felip González, Joan Gómez i el propi Josep-Marí.

El saló mostrava diverses obres originals del protagonista: vistes de València, bodegons i obra geomètrica, perquè el públic pogués comprovar in situ una petita mostra del seu ric i introspectiu univers creatiu. Un autor que donarà què parlar en avant, precisament pel desconeixement que es té de la seua obra, més de 450 peces catalogades i estudiades perquè quede constància d’un pintor excepcional que, a destemps, ret comptes a la societat valenciana i a la cultura artística de les darreres dècades; encara que una gran mostra de la seua producció va ser donada a conèixer en les acaballes de 2008 al Museu d’Història de València.