«Efecto Pegatina son tres horas de fiesta, de buenrollismo y de compañerismo»

Efecto Pasillo y La Pegatina se juntan para celebrar la música que, por fin, se puede bailar, saltar y disfrutar como antes.

‘Ahípamí’ es el resultado de la amistad entre canarios y catalanes. Una amistad que surgió gracias a la propuesta de Tato Latorre, productor de ambas bandas, de hacer algo juntos. «Él veía que teníamos cosas en común y que podría salir algo chulo. Y así fue, nos juntamos en el estudio de Tato en Madrid y, cogiendo retales de canciones de unos y de otros, hicimos ‘Ahípamí’. Creamos el estribillo en el estudio y al final la grabamos todos los miembros de La Pegatina y nosotros», recuerda Iván Torres, vocalista de Efecto Pasillo.

A raíz de esta colaboración nació una bonita amistad entre ambas bandas que se ha materializado ahora en una gira conjunta de cuatro conciertos. Efecto Pegatina es como han decidido llamarla, y tras pasar por Zaragoza y Barcelona, estará en València hoy domingo, y acabará en Murcia en abril.

«Efecto Pegatina consiste en un doble concierto donde, tanto en los temas de Efecto Pasillo como de La Pegatina nos vamos cruzando músicos de la otra banda. Vamos apareciendo y vamos creando un clima que acaba siendo unas 3 horas de concierto, de fiesta, de interacción, de buenrollismo y de compañerismo», explica Rubén Sierra, guitarrista de La Pegatina.

Sierra, además, desvela cómo será el concierto: «Efecto Pasillo arranca la noche tocando sus grandes éxitos, y durante su concierto vamos apareciendo en diferentes canciones que hemos preparado previamente para ser unos más. Luego arranca La Pegatina, con nuestros grandes éxitos también, y aparecen Iván y el resto de la banda colaborando en algunos temas». Y hace un spoiler: «En ‘Mari Carmen’ subimos todos al escenario y la liamos muy grande, y ese es el final de fiesta».

A pesar de ser una gira reducida, los artistas no cierran la puerta a más colaboraciones. «No sé si a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, pero seguro que algo con Efecto Pasillo volveremos a hacer», comenta Rubén. Por su parte, Iván explica que son únicamente cuatro fechas porque son las que han podido cuadrar entre las agendas de ambos grupos, pero que «no descartaría la posibilidad de hacer otras ciudades, como Madrid o Gran Canaria, de donde nosotros venimos». «Tiempo al tiempo», concluye.

El pasado fin de semana Efecto Pegatina aterrizó en Zaragoza y Barcelona. «Ha sido espectacular», recuerda Rubén. «Era una doble sensación, la primera es la de estrenar este proyecto, que no sabíamos cómo iba recibirlo el público y lo ha dado todo; y la segunda, que por fin la gente ha podido bailar y saltar sin ningún tipo de restricción, hemos podido sentirnos y abrazarnos», añade.

«¡Esperamos que no llueva esta noche en València!», desean Rubén e Iván. Y es que a mal tiempo, ambas formaciones ponen buena cara, pero lo cierto es que los de ‘No importa que llueva’ y los de ‘Lloverá y yo veré’ no comparten el mismo público. Esto no ha impedido que Efecto Pegatina tenga éxito. «Se notaba cuál era el público de La Pegatina y cuál el de Efecto Pasillo, pero se veía como todos disfrutaban del concierto. Fue muy bonito ver la unión de esos dos gustos musicales», comenta Iván. Por su parte, Rubén anima a los valencianos: «Aunque sean preFallas, después de un sábado noche intenso, que vengan a pasar la resaca con nosotros».

A parte de la gira conjunta, La Pegatina está presentando su nuevo disco, con colaboraciones internacionales, que saldrá el 29 de abril. Al mismo tiempo, arrancan una gira europea que les llevará a Alemania, Austria, Suiza y Holanda, para volver a España en verano a diversos festivales. Además, para finales de año, la banda prepara un EP con 6 temas en catalán.

Efecto Pasillo, por su parte, está mostrando adelantos del que será su quinto disco, ‘Los reyes del mambo’, que verá la luz a finales de agosto. Los canarios también están preparando una gira para verano que pasará el 26 de agosto por Paterna y el 1 de septiembre por Mislata.