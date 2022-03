La noche salvaje de Smoking Souls

Comenzaron el show con la agresiva «Soledat» y sentí como si me arrancaran la aorta de cuajo y me la enchufaran, todavía palpitante, a un reactor nuclear. Mezclando lo orgánico con lo eléctrico, la biología con la física, la emoción con la razón. Hace falta sentimiento y ciencia para hacer eso que ellos bordan. Canciones impecables, inflamadas, contundentes, rápidas y pesadas. Con unos estribillos épicos y una conexión casi mágica con un público que adora su hardcore melódico, rítmico, armónico y bailable. Afilado en la forma, pero también en los mensajes comprometidos, pasionales, reafirmantes y resilientes. Lo tienen todo. Smoking Souls demostraron, tanto en la Razzmatazz de Barcelona hace unos días, como en la noche del sábado en València, que tienen un directo imbatible y que son el futuro inmediato, si no el presente continuo, del rock en la Comunitat Valenciana. Llegó la hora de enarbolar esa bandera.

Se nota su fuerte apuesta en la vuelta a los escenarios después del maldito parón pandémico, que los dejó colgados con un disco recién publicado, el magnífico ‘Translúcid’. Se replantearon el futuro y decidieron, acertadamente, volver a lo grande. Siete nuevas canciones y una gira en la que se dejan la piel en cada concierto delante de una juventud elástica, implicada y vibrante que canta a voz en cuello y baila, ahostiándose en pogos ocasionales, de manera inmisericorde pero simpática, bruta pero cordial. Siguiendo el patrón clásico del loud-quiet-loud, las canciones se sucedían entre sístoles y diástoles, con un latido explosivo de angustia, soledad, amor y esperanza en temazos como «Eterna força». La rabia y la furia se citaron en «Metralleta i café», combativa y doliente, y «Fills de la nit», vertiginosa. Hubo amargura desapasionada en «Immortals», pero también belleza, agradecimiento y orgullo de clase en «Vosaltres» o «La Revolta», nuevos clásicos que añadir a su repertorio. La peña, obviamente, sigue enganchada a material anterior como «Guarda’m l’aire», coreadísima y bailadérrima, o «Volves de neu», que desató lágrimas y abrazos. La recta final fue trepidante, con un público al rojo vivo agitándose febril ante el ritmo desbocado de «140K», «La trinxera» o «Fera». El sábado todo salió perfecto. El sonido, equilibrado, haciendo justicia a las inquietudes, ambiciones, inteligencia y capacidad de trabajo de los músicos. Voces arriba, batería rápida y profunda, un bajo tridimensional y Pau Camps, con su bendita Jazzmaster vomitando gloria, súper ajustada a las texturas y efectos que adornan las canciones directas y esenciales del grupo de La Marina Alta. Un acto de reafirmación, un golpe encima de la mesa con un impacto visual espectacular, que incluye el diseño gráfico del telón, un acertado juego de luces, los tambores transparentes y zepelinescos, el intercambio de hermosas guitarras de Carles Caselles y el arrollador final con ‘Nit Salvatge’. Y pese a todo esto, y lamentablemente, porque demuestra la calidad democrática del país en el que vivimos, la realidad se colaba en aquella jaula de Faraday en las que nos pensábamos a salvo para electrocutarnos con el hecho de que a catorce jóvenes de Pego les pueden caer hasta nueve años de talego por defendernos a todos de la barbarie fascista que, blanqueada por el sistema político, los poderes económicos y algunos medios de comunicación, gana presencia y terreno cada día. Contra la basura, más cultura.