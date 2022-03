LaPlata: "No queremos convencer a nadie de que luche contra algo en concreto, pero sí de que luche"

Cuatro años después de la publicación de ‘Desorden’, su primer disco, La Plata regresa con ‘Acción directa’ (editado por Sonido Muchacho), el trabajo que ha de confirmarles como punta de lanza de una nueva, ilusionante y bastante heterogénea escena rock valenciana. Las coordenadas afterpunk que alumbraron sus inicios se extienden en un trabajo más ambicioso en lo musical y, sobre todo, en lo temático. Ya no se trata solo de hacer buenas canciones sino de provocar con ellas en quienes las escuchen una reacción individual y colectiva. «

Nuestro disco no lleva un mensaje positivo en plan “hay problemas pero un día se acabarán, no te preocupes”. No, las putadas siempre están, así que lo que queremos transmitir es la necesidad de tomar acción ante las cosas que no te gustan, ante las injusticias que ves a tu alrededor», explica por teléfono María Gea, bajista de esta formación valenciana.

Han pasado de un disco más o menos ensimismado a uno con mensaje colectivo.

Cuando hicimos el primer disco éramos más chavales y los problemas eran otros: te estás intentando encontrar a ti mismo, tienes muchas dudas sobre quién eres y cómo has de hacer las cosas... Por eso ‘Desorden’ es más introspectivo y contemplativo. En ‘Acción directa’ ya somos más mayores y los problemas son otros, te cuestionas cosas de clase, por ejemplo... Nos interesaba más transmitir un mensaje comunitario más que individual.

¿No ha sido entonces la pandemia lo que ha cambiado el discurso de La Plata?

No. Antes de la pandemia ya teníamos claro ese cambio, de dejar de regodearnos en nuestros problemas y pensar en tomar la acción y plantearte el entorno en el que vives, la comunidad a la que perteneces y lo que puedes cambiar.

La generación de músicos posterior a la suya sí parece más cómoda sin salir de su habitación.

Pero es una cosa de edades. A esa edad tienes que plantearte quién eres, por qué eres así, por qué no quieres ser esto o aquello, qué quieres imitar de tus padres y qué no, qué gente quieres que te rodee... Si no te planteas estas cosas a los 20, lo tendrás que hacer a los 30 o los 40 cuando ya tiene poco sentido hacerlo. Por eso entiendo que los discursos de bandas más jóvenes vayan hacia lo interior y hacia contemplarse a uno mismo. Supongo que cuando te haces más mayor tiene más sentido contemplar tu entorno y darte cuenta de las injusticias que hay a tu alrededor.

Lo curioso es que la generación anterior a la suya, la del indie que llena festivales, parece mucho más críptica en sus letras.

Sí, como más ambiguos, ¿no? Eso puede estar bien pero al final parece que te mojas menos. Das a entender que estás a disgusto con esto o con lo otro, pero sin decir las cosas claras. No es que hayamos reaccionado a ese tipo de música pero sí hemos querido hacer un disco más político y más directo. Para nosotros es importante dejar claro este mensaje a la comunidad y a la gente que nos escucha: hay que emprender acciones y no quedarte contemplando los problemas.

¿La música es una forma efectiva de ejercer esa acción directa?

Para nosotros sí, para nosotros la música es una herramienta de comunicación totalmente activa. Somos cinco personas con un discurso que llega a otros. Si al final la gente va a cantar nuestras canciones, es importante cuidar el mensaje que vayas a transmitir. A veces pasa que estás escuchando una canción sin darte cuenta lo que estás diciendo, pero seguro que poco a poco lo vas interiorizando.

¿Qué es lo más urgente contra lo que hay que reaccionar?

Al final eso lo tiene que decidir cada uno. No queremos convencer a nadie de que luche contra algo en concreto, pero sí de que luche. Hemos hecho un disco para que cada uno haga ese ejercicio sobre su vida, sobre su entorno, sobre si encuentra machismo a su alrededor o si encuentra racismo o si tiene malas condiciones en su trabajo... No intentamos adoctrinar a nadie.

Cambia el discurso de La Plata y también las formas de transmitirlo. Siguen las guitarras afiladas, pero crecen las bases rítmicas y los teclados. ¿Ruptura con lo anterior o evolución natural?

Es una evolución natural porque siempre hemos tenido la necesidad de hacer cosas nuevas. Con el primer disco teníamos la urgencia de encontrar nuestro estilo, había una urgencia por saber quiénes éramos. Y ahora que ya lo sabemos, la urgencia ha sido salir de nuestra zona de confort.

¿Y quiénes son?

Gente que apostamos por lo que hacemos y que creemos en lo que somos.

¿Es más difícil dedicarse al rock cuando uno ya se acerca a los 30 años que cuando uno empieza a los 20?

No es más complicado, pero especialmente después de la pandemia cada uno se ha tenido que buscar la vida para vivir porque la música se ha parado por completo. Pero con un proyecto como éste tienes que tener un nivel de implicación alto.

¿Qué sienten cuando leen que La Plata ha dejado de ser promesa para convertirse en realidad? ¿Tranquilidad, vértigo, risa?

La verdad es que no lo sé, porque ese tipo de frases son muy de prensa. Pero bueno, si a alguien le parece eso, guay. Para nosotros La Plata siempre ha sido un proyecto muy real y lo que nos ha hecho tirar hacia adelante es aceptar la realidad tal cual ha ido viniendo. Nunca nos hemos considerado una promesa aunque la prensa lo haya dicho.

También dice la prensa que son una de las bandas más importantes de la nueva escena valenciana. ¿Cómo es esa escena?

Es una escena muy rica, con muchos estilos diferentes, con mucha gente entrando y saliendo de proyectos diferentes… Como es una ciudad pequeña, casi no hay división por géneros musicales, todos vamos a los conciertos de todos y ese respeto la hace ser una escena rica.