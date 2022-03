La pandemia y la guerra en Ucrania ahogan a las editoriales valencianas

A la crisis del aceite de girasol, a la del combustible, a la de los componentes electrónicos, debemos de sumar ahora otra crisis, la del papel. No se refiere a una crisis del formato sino al desabastecimiento de papel de manera generalizada en Europa, una situación que afecta directamente al sector editorial valenciano, que ha tenido que asumir más costes e incluso aplazar más de una publicación. «La primera noticia que tuve sobre la ‘crisis del papel’ fue en septiembre. Una de las imprentas con las que suelo trabajar, que está en Navarra, me informó que los plazos de producción se iban a alargar varias semanas porque había crisis de suministros», asegura Alberto Haller, editor de Barlin Libros.

Los precios acabaron por subir. «A principios de este año, las imprentas no podían más. Antes de la crisis, en dos o tres semanas tenías el libro impreso. Ahora hay imprentas que están dando plazos de seis o siete semanas, lo cual es una locura para nosotros porque tenemos que trabajar con mucha antelación», explica.

Todo se remonta a 2019, cuando el coronavirus golpeó el comercio internacional. La distribución se estancó, lo que desembocó en una crisis de suministros que todavía dura en 2022. Sin embargo, la Guerra de Ucrania ha acabado por rematar la situación de las editoriales. «El Este de Europa cuenta con un sistema muy importante de imprentas. Hay en Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia y también en Ucrania, donde Bromera ha llegado a imprimir alguna publicación. China y Europa del Este llevan ofreciendo precios muy competitivos durante muchos años, pero Bromera se ha decantado por imprimir y comprar papel fabricado en España», explica Gonçal López-Pamplo, director literario del grupo Bromera y vicepresidente segundo de la Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV).

«Las fábricas de papel están produciendo a cuentagotas y se lo reparten entre las imprentas. Las que son más grandes tienen preferencia y muchas de ellas están almacenando sin parar», añade Haller.

La pandemia y el conflicto ucraniano han provocado el retraso de publicaciones por la saturación de las imprentas, el rediseño de algunas publicaciones por la falta de materiales, el encarecimiento del proceso de producción, la antelación a la hora de planificar las novedades del siguiente año y el encargo de tiradas más largas ante la incertidumbre. «Al final, si el editor cree que una publicación va a funcionar no se quiere arriesgar a pedir una segunda edición y que le pongan en cola para imprimir. Si de un libro estándar se hacían tiradas de 2.000 ejemplares, ahora se están haciendo de 4.000. No nos queremos arriesgar a que en un futuro no haya papel», explica Haller.

Fin de existencias

Este periódico se ha puesto en contacto con asociaciones nacionales de fabricantes de papel para interesarse por los niveles de producción en España. Sin embargo, han respondido a la cabecera que, en cumplimiento de la ley de competencia que las ata, no pueden informar sobre la situación del mercado, en relación al volumen de producción y la subida del precio. Pero según informan los editores, el papel se ha encarecido entre un 15% y un 20% desde el año pasado.

Por lo general, las editoriales valencianas trabajan de dos maneras. Algunas compran el papel de su propia publicación y otras requieren del papel que compra la imprenta encargada de la edición. Las grandes editoriales, con una producción estable, son las que tienen más capacidad para comprar materia prima por adelantado, mientras que las pequeñas dependen del suministro de papel más inmediato, ya que no tienen recursos para invertir a medio plazo.

«Bromera, gracias a una producción estable, tiene la capacidad de avanzar el suministro de papel. No dependemos tanto del exterior, pero hay productos específicos que sí que se ven afectados. Por ejemplo, hubo una rotura del stock (sin existencias) de cartón de tapa dura, el que se utiliza para los libros infantiles. Eso nos obligó a cambiar la encuadernación de algún libro e incluso posponer alguna publicación», explica López-Pampló.

Pese a todo, el vicepresidente de AEPV, asegura que la crisis del papel no ha dejado al sector editorial valenciano contra las cuerdas aunque admite que hay preocupación por la duración de la dinámica inflacionista. «La falta de papel no ha afectado de una manera crítica al sector valenciano. Hemos podido mantener el calendario, a excepción de algunas novedades, y hemos aguantado la subida del precio de la producción. Pero habrá que ver cómo se traslada esto al precio del producto final, al libro. Hay algunas editoriales que ya han hecho subidas leves, no superiores al 1%. No hay debate respecto a esto porque el precio del libro siempre se ha respetado históricamente». De hecho, en España son las editoriales quienes fijan los precios.

Para López-Pampló, la clave del caso valenciano es la excesiva dependencia hacia el exterior, tanto para la producción como para la energía. «No hay una cadena de producción que abarque desde el cultivo de árboles para papel hasta la impresión. Ahora mismo, las imprentas europeas no dan a basto», señala.

Ante este panorama, las grandes editoriales españolas, ubicadas en Madrid y en Barcelona, con mayor capacidad de compra, están acumulando stock, lo que provoca que la escasez aún sea mayor entre las pequeñas firmas como las valencianas.