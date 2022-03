Betto García: "Es absurdo querer hacer en València una Fashion Week"

El siempre alegre Betto García responde al teléfono en mitad de la vorágine de la semana fallera. Un sombrerero millennial que creó tocados para la realeza británica y que hoy apuesta por el trabajo manual y con personalidad.

Cuénteme cómo son sus inicios en la moda. En qué momento coge un lápiz y una aguja y empieza a diseñar y a coser.

Primero estuve estudiando algo que no tenía nada que ver con la moda, y un buen día decido irme a Londres, porque yo sabía que en realidad me quería dedicar a la moda y a los complementos. Desde pequeño siempre hacía bisutería, complementos… Y en el momento en que me fui a Londres me profesionalicé más en el mundo del sombrero en el taller de Edwina Ibbotson.

Y de ahí a vestir a la familia real británica.

Exacto. Todo lo hice con Edwina, que trabajaba mucho con la Familia Real británica y con Ascot. Estuve dos años en su taller.

Años más tarde llega la Fashion Week de Nueva York, junto a Palomo Spain y luego Christian Siriano.

Claro. Cuando vuelvo de Londres me monto la marca aquí, que es más complicado de lo que esperaba. Monté mi estudio en València y la verdad que no me comía un rosco, era un momento muy difícil, en plena crisis. Entonces empecé a trabajar con Palomo porque éramos amigos de cuando vivíamos en Londres. Fuimos a Nueva York con su tercera colección y, en la siguiente temporada, empecé con Siriano.

¿Le costó que se reconociera aquí su trabajo?

Sí, totalmente. Fue muy complicado.

Dicen que es el Philip Treacy español. ¿Qué opina?

Yo creo que eso es como cuando uno es guapo, se lo tiene que decir otro, uno a sí mismo no se lo puede decir (risas).

¿Usted cómo se define?

Yo soy un sombrerero, y creo que en España somos muy pocos que siguen una técnica como la mía y están a la vanguardia. Que no sea esta movida de bodas, bautizos y comuniones donde no hay tendencias, siempre hacen flores. Al final esto tiene mucho I+D, incorporo materiales, estoy en continua formación, viajo mucho a las ferias… Es crear una sombrerería con marca, con estilo propio.

Rigoberta Bandini, Samantha Hudson, Rosalía... ¿Quién le gustaría que llevase sus diseños?

Últimamente estoy muy con las chicas de «Élite», porque he hecho algunas piezas para la nueva temporada. Me apetece mucho salir de la zona de confort, me parece más divertido. Me apetece alguna cantante ‘traperilla’, algo moderno, un poco generación Z.

¿Qué les haría?

Si algo me caracteriza es que siempre consigo lo imposible. Me gustaría hacer algo diferente, algo moderno, dar un paso más. Es que esta gente no se pone sombreros porque lo identifican con señoras.

Sus sombreros le han llevado a medio mundo, pero en cambio sigue afincado en València, con su taller en Ruzafa.

Sí, antes de la pandemia me movía más entre Madrid y València, pero es que yo estoy muy feliz aquí. Al final no te pierdes tanto por no vivir en Madrid. Ahora mismo vivimos en un momento, con la globalización, con internet y con todo, que desde València se puede perfectamente hacer lo mismo.

Lo cierto es que no para entre cursos, charlas y demás eventos. De hecho, el miércoles 23 estará en un coloquio sobre moda en la Sala Russafa. ¿En qué va a consistir?

Esa es una parte que también me gusta mucho de mi trabajo. La docencia es una cosa que he ido descubriendo con los años y que disfruto mucho. En Sala Russafa estaremos con Adrián Salvador, Patricia Moreno, que moderará la charla, y Tiziana Chiara. Hablaremos sobre la moda y sobre la moda en València, en qué punto estamos y ese tipo de cosas.

¿Y en qué punto estamos?

Creo que estamos en un punto en que tenemos moda, pero no creo que la moda oficial que se hace en València sea el camino ni la vía correcta, como puede ser el Clec ni las demás cosas que hacen. Me gustaría mucho que València diera un paso generacional y dejase sitio a gente joven, gente preparada que hemos viajado y hemos vivido semanas de la moda de fuera. Que nos dejaran darle una vuelta y no quedarnos estancados en esas pasarelas obsoletas y en esa Ciudad de las Artes y las Ciencias obsoleta y en esas organizaciones sin sentido.

¿Apostaría por una versión 2.0 de la València Fashion Week?

Lo absurdo es querer hacer una Fashion Week. No vamos a ser París ni Milán, tenemos que especializarnos. Hay que buscar un nicho que se nos dé bien y la Comunitat Valenciana es reina en pieles. Se podría impulsar esa parte y centrarlo en una Semana de la Moda para gente joven. Ya que se destinan presupuestos de tantísimo dinero, que sirvan para apoyar a jóvenes que están empezando en un mundo súper difícil y no para un desfile de Francis Montesinos que lo único que hace es sacar colecciones refritas de otros años. Que sea una lanzadera para gente de València y que le abra puertas para ir a Madrid. Demos espacio a gente joven y a marcas interesantes.

Se dice que la moda está cambiando. ¿Se nota este cambio?

La moda cambia siempre. Pero si hablamos de sostenibilidad, el cambio no está en nuestras manos, está en las grandes marcas. Yo siempre digo que mi marca es sostenible porque nadie se compra un sombrero todos los días de la semana y lo tira. Son piezas con durabilidad eterna, que se puede usar durante años, y eso es una compra responsable y sostenible. Habrá sostenibilidad cuando la gente sea consciente de que no se puede estrenar ropa todas las semanas, y cuando las grandes marcas de verdad se lo planteen. Inditex aún no se lo ha planteado, lo único que hace es cobrar las bolsas de papel.