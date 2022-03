Joan Pons: "El tiempo no es algo matemático, sino sentimental"

Escuchar la música de El Petit de Cal Eril es emprender un viaje por el cosmos, donde el tiempo se detiene por orden de Joan Pons, líder de la banda catalana, que tras cinco discos ha decidido dar un parón indefinido. ‘N.S.C.A.L.H.’ ha sido su último disco, un jeroglífico sobre el paso del tiempo que se lee muy rápido. En tan solo 21 minutos.

Después de dos cancelaciones, ha llegado el momento de tocar por fin en la Comunitat Valenciana.

Sí. Los anteriores conciertos se cancelaron por el coronavirus y por la lluvia. Teníamos ganas de volver.

Será el último concierto que de la banda en València.

Necesitamos hacer un parón. Pondremos pausa al grupo a partir de septiembre, cuando se acabe la gira. Llevamos cinco discos publicados y seis años haciendo giras sin parar. Tenemos una sensación de distanciamiento con lo que estamos haciendo, por eso creo que es sano parar. Hemos puesto toda la energía que teníamos en este proyecto, pero necesitamos encontrar una nueva fuente de energía. No sabemos si esta pausa será de un año, de tres o de 20 (ríe). No tenemos ni idea, porque lo que necesitamos es eso, no tener nada en el calendario.

¿Sentían presión por hacer discos?

Presión externa no. Pero cuando estás haciendo conciertos, sin darte cuenta, ya estás pensando en nueva música, y hacer un disco es una tarea muy difícil e intensa. Ahora, una vez hemos anunciado el parón, estamos disfrutando los conciertos de otra manera.

El último disco, ‘N.S.C.A.L.H.’, es el más corto de su trayectoria. De hecho dura unos 20 minutos, un cortometraje musical. ¿Qué quería decir con este nuevo formato?

Cuando compongo, no tengo un objectivo claro. Dejo que mi subconsciente trabaje y se exprese de una manera automática. Después, es cuando hago el análisis. Cuando canto es cuando descubro en realidad las canciones que he hecho. Me he dado cuenta de que este disco tiene mucha relación con el tiempo y su significado. Tenemos la concepción de que el tiempo es una cosa matemática, pero para nosotros es algo sentimental. Eso se detecta muy fácilmente. Cuando una cosa se pasa rápido es porque se está disfrutando. Con el estilo de vida que llevamos todos, el tiempo es un reloj imparable. Me gusta ver el tiempo desde su versión emocional, y eso es de lo que va este disco.

El sonido ha evolucionado con este nuevo álbum.

Sí. He querido probar nuevos ritmos, nuevos sonidos, pero creo que sigue siendo fiel a lo que hemos hecho anteriormente.

Tanto sus letras como su música tienen un halo metafísico, extracorpóreo. ¿Considera que sus canciones son autobiográficas?

Sí. Raramente hago una canción que no hable de mí. Aunque la letra no sea terrenal, estoy yo. No me intento convertir en otra persona cuando hago canciones.

¿Cómo se plantea septiembre? ¿Cómo cree que va a encontrar la escena musical?

Ya no pienso tanto en eso. Es algo que en el grupo he vivido con mucha intensidad. Para El Petit de Cal Eril, la situación de la escena, fue muy importante durante un tiempo, pero ahora estamos distanciados de ese mundo. Estamos enfocados en lo que hacemos.

¿Es una situación proclive a la inspiración?

Que va. Estoy grabando con muchos grupos, dedicando mucho tiempo al estudio. De hecho, llevo un año sin hacer canciones porque no tengo el compromiso de hacerlo. Está bien porque me apetece escribir canciones por el simple hecho de hacerlo, no por cumplir con ningún calendario.