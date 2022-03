La harina del recuerdo

El pasado existe cuando lo recordamos, cuando descubrimos, en el rincón más oculto de la casa, el huevo de madera con el que la abuela remendaba con ojos cansados las heridas del hambre, cuando la historia escarba en los archivos y saca a la luz, desde la invisibilidad más dolorosa, los nombres de los asesinos y sus víctimas. No sé por qué prescribe el Mal, escrita la palabra así, con la mayúscula que impuso Hannah Arendt para señalar al nazi Adolf Eichmann en el juicio de Jerusalén en 1961. No sé por qué prescribe el Mal, por qué el monstruo se sale de rositas como si fuera el retrato fiel de la inocencia, por qué hoy día estamos exigiendo con rapidez supersónica que Putin -con cara de botón nuclear- sea declarado culpable de crímenes contra la humanidad y es imposible que los jerarcas del franquismo (como el mismo Martín Villa y algunos otros) sean juzgados como responsables directos o inductores de los crímenes cometidos durante la dictadura. El pasado es en realidad el uso que hacemos de ese pasado. Y no siempre ese uso está de parte de la justicia. O peor aún: es precisamente esa justicia la que absuelve al monstruo demasiadas veces.

De todos los pasados me perturba especialmente el del exilio. La vida se parte en dos mitades que nunca llegan a recomponerse. El tango de Gardel y Alfredo Le Pera está siempre en la memoria del destierro, pero volver va siempre cuesta arriba. Lo que quedó atrás ya no existe y lo que fueron quienes salieron para escapar de la miseria, la cárcel o la muerte nunca volverá a ser lo mismo que antes de la huida. «No sé qué hacer con todo aquello que he perdido», escribe Francisca Aguirre, niña del exilio que regresó a España con su familia en 1940 y vio cómo su padre, el pintor Lorenzo Aguirre, era detenido y asesinado a garrote vil en 1942. Así los poemas inmensos de una mujer que siguió existiendo en lo que escribía, que reconstruyó paso a paso las ausencias, que se preguntó insistentemente dónde y cómo vivir con el pasado de la indignidad hecho presente malignamente en el regreso. No es extraño, en los tiempos que vivimos, escuchar aquí mismo el eco de esa indignidad en las voces de unos herederos que siguen fielmente, con una lealtad que aterra, las huellas de una victoria deleznable.

En el Finistère francés, donde la Bretaña lame los quebrantos del Atlántico, saben de ese exilio. La ciudad de Brest fue destruida por los aliados porque era un auténtico reducto nazi. El 9 de septiembre de 1944, pocos días antes de su liberación, una explosión azarosa acabó con las vidas de cientos de personas civiles (también soldados alemanes) que habían buscado abrigo en el aparentemente invulnerable túnel Sadi-Carnot. Ahora hay allí una magnífica exposición de Peter Gayda y Antonio Muñoz que hace historia de los procesos concentracionarios que en algunos sitios son muy poco conocidos. Un poco más tarde, a las puertas del Mémorial des Finistériens ubicado en el Fuerte Montbarey, tuvo lugar un homenaje a quienes trabajaron forzosamente, bajo la ocupación nazi, para levantar el llamado Muro del Atlántico. Flores y una emocionada mezcla de lágrimas y rabia cubrieron el monolito que recuerda aquel tiempo detestable.

«Hoy es siempre todavía», escribió Antonio Machado. Y en ese hoy y en ese siempre me quedo con la labor que llevan a cabo, en la Université de Bretagne Occidentale, el profesor Iván Lopez Cabello y su entusiasta y joven grupo de trabajo, que en esta ocasión han contado con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili. Y sobre todo, me quedo con la Asociación -ya como de mi familia- MERE29. Diez años ya que esa Memoria del Exilio Republicano Español en el Finistère sigue viva. Por eso fue conmovedor el reconocimiento a esos diez años de testimonio insobornable para que no se borren nunca los tiempos del horror. De todo lo que se dijo en las numerosas y enriquecedoras sesiones del encuentro, me quedo con lo que aportaron, tras la introducción de la profesora Fátima Rodríguez, cuatro mujeres que no se me han ido de la cabeza desde ese día: María-Villa Cuadrado, Carmen Valcárcel, Guadalupe Adámez y Arlette Gautier. Hablaron de las mujeres que en tiempos difíciles nunca se quebraron, que siempre se mantuvieron en la brecha de la resistencia, que escribieron cartas para que la historia fuera como un vuelo hermoso de un extremo a otro de la devastación, que nunca perdieron la palabra para que el silencio no se convirtiera en el único y frío testigo de la barbarie.

El pasado nunca nos pasará de largo. Algún día el monstruo lamerá la suela de sus zapatos porque el Mal no habrá prescrito y el tiempo de la desolación se habrá convertido en un tiempo de esperanza. Me vine de Brest hace unos días con esa esperanza. Y se la cuento a ustedes, este domingo, porque a veces es un lujo, y una necesidad, seguir compartiendo los versos de Francisca Aguirre: «¿Lloras? No hay que llorar, / las lágrimas se fueron con la vida. / Nos queda sin embargo entre los brazos / la cosecha del trigo de los días, / la delirante harina del recuerdo». Ahí nos vemos pues, en ese recuerdo compartido. Ahí nos vemos.

Monolito en el Finistère en recuerdo de los «republicanos españoles obligados por el ocupante a construir el Muro del Atlántico e internados en Fort Mortbarey».